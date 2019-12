Onvrede over verhoging toeristenbelasting: 'Mijn gasten denken dat ik tien euro in mijn zak steek'

Zeker voor een overnachting in een goedkoop verblijf wordt in Den Haag nu volgens de ondernemers in verhouding veel te veel belasting betaald. De afgelopen vijf jaar is de toeristenbelasting per persoon per nacht meer dan verdubbeld. '5,35 euro op een bedprijs van 20 euro, is erg hoog', vindt hostelmanager Dennis Lageweg. 'Dat is ongeveer 28 procent.'

Het is niet voor het eerst dat de toeristenbelasting door Den Haag wordt verhoogd. Tot 2015 werkt de gemeente met verschillende tarieven. Die variëren van 1,55 per persoon per nacht in hostels en simpele hotels tot 5,75 voor een nacht in een 5-sterren hotel. Dat systeem wordt in 2016 afgeschaft. Vanaf dat moment wordt er gewerkt met twee tarieven: een voor een overnachting op een camping of in de haven en een voor hotels, B&B’s en andere vormen van overnachting. Die tarieven zijn sindsdien jaarlijks gestegen. En voor komend jaar stijgt het tarief voor hotels met bijna 1 euro.

'De laatste stijging is eigenlijk omdat we in Den Haag een financieel probleem hebben gehad en daarom alle lasten omhoog gaan', legt D66-raadslid Daniël Scheper uit. 'Dat is geen mooi verhaal, maar dat is wel waar we nu voor staan. We begonnen met een begroting met miljoenen in de min, dat is geen geheim. Dus heel vervelend, maar alle lasten worden zwaarder.'

Jan de Koning lacht als een boer met kiespijn om zijn zelfbedachte spreuk: 'Blame the city for being shitty #shittytax'. 'Steden om ons heen hanteren een vast percentage wat eerlijk is naar de klant, naar de lokale ondernemers en wat uiteindelijk gunstig is voor de gemeentekas, want daar gaat het uiteindelijk om', aldus De Koning. 'Ook daar willen ze niet aan. Ze willen gewoon een vast bedrag, iedereen heel veel. Zit je in Hotel Des Indes voor een paar honderd euro per nacht, dan maakt het niet zoveel uit. Maar slaap je voor 20 euro, dan is meer dan 5 euro opeens best wel veel.'

