Hoe de 'vriendelijke student' Thijs H. het land opschrikte (en hoe nu verder)

Het begint op zaterdag 4 mei rond 15.30 uur. Bezoekers van de Scheveningse Bosjes in Den Haag doen een lugubere vondst. Ze zien in het recreatiegebied een dode vrouw liggen. Het is de 56-jarige Etsuko. Deze vrouw uit Den Haag is daar iedere dag te vinden om haar honden uit te laten. Ze is een opvallende verschijning, omdat één van haar twee hondjes gehandicapt is en daarom met een looprekje loopt. Hondeneigenaren typeren Etsuko als een 'heel lieve vrouw'. Ze blijkt door messteken om het leven te zijn gebracht. Waarom, is op dat moment voor iedereen een raadsel.

Diezelfde middag gaat aan de Hooikade in Den Haag de nieuwe buurman van Arnold volledig door het lint. Arnold: 'Ik hoorde een paar klappen en dacht dat het de wasmachine was.' Zijn nieuwe buurman, Thijs H. genaamd, heeft zojuist zijn badkamerdeur kapot geslagen. Arnold: 'Hij was helemaal verwilderd, ik dacht dat hij dronken was.' Wat Arnold dan nog niet kan vermoeden, is dat zijn nieuwe buurman alles te maken heeft met de dode vrouw in de Scheveningse Bosjes. Ondertussen gaat in dat recreatiegebied het onderzoek onverminderd door. 'Heeft u misschien iets gezien', vragen agenten aan de bezoekers. Op speciaal geplaatste borden staat te lezen dat de politie dringend op zoek is naar getuigen.

Nog twee wandelaars doodgestoken

Dinsdag 7 mei aan het eind van de ochtend in een geheel ander deel van ons land. Een voorbijganger stuit op de Brunssummerheide bij Heerlen op een dode vrouw. Het is de 63-jarige Diny uit diezelfde plaats. Een vrouw die ook iedere dag haar hondje in dat gebied uitlaat. Ook zij is door messteken om het leven gebracht. Maar daar blijft het niet bij. Binnen een uur krijgt de politie opnieuw een melding. Vlakbij het lichaam van Diny wordt het lichaam van een man gevonden. Het gaat om de 68-jarige Frans, ook uit Heerlen. Ook hij is door messteken om het leven gebracht. En ook Frans was zijn hondje aan het uitlaten. Heeft iemand het op wandelaars, meer in het bijzonder hondeneigenaren, gemunt?

Die middag meldt Thijs H. zich bij de ggz-instelling Mondriaan in Maastricht. De nieuwe buurman van Arnold komt oorspronkelijk uit Limburg en weet daar dus de weg. Hij zou met bebloede handen en kleren de kliniek zijn binnengelopen. Rond 21.15 uur neemt hij echter de benen, waarna zijn ouders hem vervolgens weer terugbrengen. Maar de volgende dag is zijn bed leeg. H. is er weer vandoor. Dit keer trekt de kliniek wel aan de bel en waarschuwt de politie. Die zetten H. meteen op de Nationale Opsporingslijst en verspreiden een foto. Thijs H. wordt die avond al aangehouden, langs de openbare weg in Margraten.

Moordverdachte Thijs H. bij een hardloopwedstrijd in Brunssum | Foto via MY LAPS

'Een ambitieuze jongen'

Wie is deze Thijs H.? Als tiener had hij een bijbaantje bij een supermarkt in Amstenrade, ten noorden van Heerlen. Daarna werkte hij op een advocatenkantoor in Hoensbroek in Zuid-Limburg. Tegelijkertijd volgde hij een opleiding Sociaal werk aan de Hogeschool Zuyd. Nadat H. zijn propedeuse behaalde aan de Limburgse hogeschool, kwam hij in 2012 naar Leiden voor een studie Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie aan de universiteit. Twee oud-studenten reageren vol ongeloof: 'Tijdens borrels en in de omgang was het echt een vriendelijk persoon. Wel een beetje een muurbloempje.'

In Leiden werd H. lid van de studievereniging van de opleiding Culturele Antropologie en was daar een jaar bestuurslid. Na zijn bachelordiploma begon hij aan een masterstudie aan de TU Delft. Hij werkte als data-analist bij Eccentrade, een Amsterdamse startup die inmiddels failliet is. Zijn oud-werkgever typeert hem als een ambitieuze jongen, die niet meer voor hem wilde werken omdat hij cum laude zou willen afstuderen. H. was nog met zijn scriptie voor een masterstudie Industrial Ecology aan de TU Delft bezig, schrijft H. op zijn LinkedIn-profiel. Hij noemt zichzelf 'een buitenmens' en schrijft verder dat hij van surfen, hardlopen en piano spelen houdt. Ogenschijnlijk dus een 'normale' student, maar tijdens de zittingsdagen die volgen, blijkt Thijs H. ook een heel andere kant te hebben.

Bekentenis en spijt

16 augustus, de eerste dag dat H. zich moet verantwoorden voor de rechter. Meteen aan het begin van de zitting krijgt hij het woord. Schuchter en moeilijk verstaanbaar bekent hij de moorden te hebben gepleegd. H.: 'Het spijt me verschrikkelijk wat er is gebeurd.' Hij zou in een psychose via nieuwsberichten en kentekens de opdracht hebben gekregen, maar het Openbaar Ministerie zet daar vraagtekens bij. De officier van justitie zegt aanwijzingen te hebben die wijzen op andere motieven dan een psychose. 'De verdachte heeft veelvuldig sites bezocht met informatie over hoe je je moet gedragen als psychopaat, of hoe je rechters voor de gek kunt houden.'

De deskundigen van het Pieter Baan Centrum doen onderzoek naar de geestesgesteldheid van H. Hun conclusie: hij is volledig ontoerekeningsvatbaar. Oftewel: H. was zo in de war dat de moorden hem niet kunnen worden toegerekend. Als de rechter meegaat in dat advies, dan krijgt Thijs H. geen celstraf. Tot ongenoegen van een aantal nabestaanden. Advocaat Phil Boonen die de Limburgse familie bijstaat: 'In theorie kan dat inhouden dat Thijs H. tbs krijgt en na twee jaar alweer op vrije voeten komt. Of hij komt in een psychiatrische kliniek terecht en kan dan op nóg kortere termijn weer vrij komen.'

Wat staat in 2020 nog te wachten?

Wie denkt dat de zaak met een bekennende verdachte en een afgerond rapport over H.'s geestelijke toestand snel kan worden afgerond, komt bedrogen uit. Het Openbaar Ministerie trekt het rapport van het Pieter Baan Centrum namelijk in twijfel. De officier: 'Hoe kan het dat andere deskundigen eerder geen psychose hebben vastgesteld?' Bovendien is volgens de officier gebleken 'dat de verdachte goed kan liegen.' Op 17 januari zal Thijs H. daarom nog een keer worden gehoord. Ook zijn vader, moeder, zus en ex-vriendin zullen worden ondervraagd net als een aantal deskundigen.

En Thijs H.? Die zou langzaam steeds beter beseffen wat er is gebeurd. 'Hij heeft momenteel depressieve klachten en ervaart een ernstige lijdensdruk', stelt zijn advocaat Serge Weening. 'Het gaat niet goed met hem.' Op 16 maart gaat zijn zaak verder met als hoofdvraag: heeft een psychose de student Thijs H. tot zijn dodelijke daden gebracht?