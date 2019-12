Syrische politievrijwilliger Mohammed: 'Hoop dat ik over vijf jaar in een politie-uniform sta'

Mohammed heeft in Syrië een master rechten gestudeerd en ging daarna naar de Politieacademie. Hij werkte als rechercheur en onderzocht zware criminaliteit. Hij groeide door tot afdelingschef en gaf leiding aan meer dan 300 agenten. 'Ik had een goed salaris, een mooie auto, een mooi huis', zegt hij. Maar de oorlog in zijn thuisland zorgde er voor dat Mohammed in 2015 moest vluchten. Hij liet alles achter. 'Dat was heel moeilijk. Mijn reis naar Nederland kostte meer dan 23 dagen. Het was koud, ik had honger.'

Na een aantal dagen in het AZC in Ter Apel verbleef Mohammed tijdelijk in Denekamp, Rotterdam, Goes, Rosmalen, Katwijk en Rijswijk. 'Ik heb bijna heel Nederland gezien', lacht hij. In een jaar leerde hij Nederlands. 'Ik doe mijn best om dit verder te ontwikkelen. Ik woon nu in Voorburg en heb goed contact met de buren en heb goede Nederlandse vrienden. Het is erg gezellig.'

Grote passie

In de zoektocht naar werk deed hij mee aan het project VIP (Vluchtelingen Investeren in Participeren) van VluchtelingenWerk Nederland. Daarin worden vluchtelingen geholpen met integreren en het vinden van een baan. Via vrijwilligersfuncties in onder andere de zorg en de voedselbank kwam Mohammed bij zijn grote passie terecht: de politie.

Maar omdat je als agent de Nederlandse nationaliteit moet hebben, zit een betaalde functie er nog niet in voor Mohammed. Werken als politievrijwilliger kan wel. Afgelopen oktober is hij beëdigd. Mohammed werkt als tolk bij Bemiddeling & Mediation, een organisatie die onder andere door de politie wordt ingezet. 'Sommige Syrische of Arabische gezinnen hebben problemen, bijvoorbeeld met hun buren. Ik kan daarbij helpen.'

'Kennis van taal en cultuur komen van pas'

Ali Al Hadaui, coördinator bij Bemiddeling & Mediation, legt uit wat ze precies doen. 'Als er een conflict is tussen buren, helpen we de communicatie te herstellen, het vertrouwen te vergroten en afspraken te maken, zodat ze weer samen door één deur kunnen.' Mohammed: 'Er wonen veel Syrische vluchtelingen in Nederland. Veel van hen zijn heel aardig en vriendelijk, maar er zijn ook mensen met problemen. Ik begrijp die mensen beter dan de Nederlandse politie, denk ik.'

Al Hadaui is blij met Mohammed: 'Zijn kennis van de taal en cultuur komt heel goed van pas. We merken dat hij bij bemiddelingen net dat stukje extra kan leveren. Hij spreekt Arabisch, maar ook de dialecten van Marokko tot Jemen. We zetten hem niet alleen in bij Syrische mensen maar ook bij andere Arabische gezinnen.'

'Doe mijn best'

Mohammed is blij dat hij iets kan betekenen voor de Nederlandse samenleving. 'Het is een grote stap, maar het is nog niet genoeg. Mijn droom is om bij de politie te werken. Ik heb veel ervaring. Ik moest vanaf nul beginnen en doe mijn best om de situatie te verbeteren. Ik hoop dat ik over vijf jaar in een politie-uniform sta. Mijn gevoel zegt dat dat lukt.'