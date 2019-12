Brand bij vuurwerkhandel ex-ADO-speler Adam: 'Theedoeken gingen broeien'

'We zijn rond 18.00 uur weggegaan gisteren en om 21.30 uur werd ik gebeld dat mijn winkel in brand stond', zegt Adam terwijl hij wijst naar een plek op de houten toonbank, waar een flinke brandplek zit. De theedoeken die er lagen zijn waarschijnlijk gebruikt om brandbaar materiaal mee schoon te maken. Ze waren gewassen, maar dat spul is toch gaan broeien. 'Ik ben hier als een speer naartoe gereden, maar toen was de brandweer al binnen. Met een hydraulische krik hebben ze het rolluik open weten te krijgen en vervolgens is de deur ingeslagen.'

De schade in de winkel | Foto: Omroep West

De brandweer nam geen enkel risico omdat er in het pand ook vuurwerk ligt. 'Maar dat ligt boven in een bunker achter drie deuren en de derde deur is een uur lang brandbestendig', legt de oud-voetballer uit. 'Het vuur is niet eens bij de eerste deur geweest en de sprinkler-installatie is ook niet afgegaan.' Het bedrijfje heeft twee aparte sprinklers. Eentje voor de wasserij, en eentje in de vuurwerkbunker. 'Ik zei nog tegen de brandweer: Je kunt gewoon naar binnen hoor, eer het bij het vuurwerk is zijn we twee dagen verder'.

Duizenden folders kwijt

En alsof het brandje nog niet genoeg ellende is, speelt er nog een dingetje: de folders voor zijn vuurwerkverkoop zijn spoorloos. 'Ik had 9.500 krantjes laten drukken voor hier in de wijk. Die zouden bij de andere folders in het folderpakket meegaan, maar nu zijn ze verdwenen. Niemand weet waar ze zijn.' Ook telefoontjes naar de drukker en het bedrijf dat ze verspreid helpen niets. 'En mensen hier in de wijk lezen de Posthoorn niet, dus hoe kan dat nou?'

De winkel is gewoon open | Foto: Omroep West

De wasserij van Adam en zijn vrouw heeft geen particuliere klanten. Enkel bedrijven brengen er hun wasgoed. De wasmachines draaien op volle toeren. 'Alles moet vanavond weer klaar zijn', zegt de vrouw van Adam, die ondertussen druk aan de telefoon is om zaken te regelen. In de winkel stinkt het ook enorm en is het erg vochtig. 'We wachten met smart op de machines om de boel hier weer droog te krijgen en die lucht moet eruit', zegt Michel terwijl de glaszetter de nieuwe ruit in de deur afkit. 'En we wachten op de monteur van het rolluik, want hier mag niemand binnenkomen als we er niet zijn, en met dat luik lukt dat ook niet.' Hij grijnst een beetje omdat de brandweer zelf grof geschut moest inzetten om de boel wel open te krijgen.

Gewoon open

Michel Adam en zijn vrouw gaan er vanuit dat alle wasgoed voor de kerst gewoon schoon en klaar is. En 28 december gaat ook de vuurwerkverkoop van start. 'Al moet ik de hele toonbank naar buiten sjouwen, we gaan gewoon verkopen.' Dan gaat de telefoon weer. Het is de inspecteur die moet toezien op de veiligheid bij de verkoop van vuurwerk. Adam verzekert hem nog een keer dat alles goed is gegaan, dat er nooit gevaar is geweest en dat er zeker geen sprake is geweest van inbraak.