Al 200.000 views voor muzikale ode aan vreugdevuren: 'Hij gaat als een tierelier!'

'Hij is vrijdag online gegaan en we hebben nu al bijna 200.000 views!' Bernd Ganzebev van de Haagse band De Kraaien lijkt zelf een beetje verbaasd over het succes van het nummer '1 Team', dat is gemaakt als lofzang over de vreugdevuren in Den Haag. Met het nummer willen De Kraaien en dj Outsiders laten zien dat de vuren al jaren saamhorigheid creëren rond de jaarwisseling. 'De hele stad ging er naartoe.'

'Sinds 2001 met je vader op het strand. Samen sjouwen, samen bouwen, iedereen splinters in z'n hand', begint het nummer. 'Blauwbekken van de kou, lekkerbekken, kabeljauw, met z'n allen stapelen aan dat houten flatgebouw. Eén team, één taak, we doen het voor elkaar. Eén team, één taak, jullie noemen het gevaar. Eén team, één taak, dit is ons gebaar.' De tekst geeft volgens Ganzebev aan hoe de vreugdevuren leven in de verschillende wijken van Den Haag en hoe erg de inwoners het vinden dat de vuren dit jaar niet doorgaan.

'Het is niet de insteek om olie op het vuur te gooien. Het is om mensen bewust te maken dat het meer is dan alleen een brandje. Om te laten zien hoe het mensen aan het hart gaat. Het is echt iets moois voor heel veel mensen', zegt hij op Radio West.

Geen oorlog

Ganzebev heeft goede herinneringen aan de vuren. 'Het is echt iets voor de hele omgeving, je zag er duizenden mensen naartoe gaan. Het bleef ook echt rustig in heel Den Haag. Het was anders oorlog met overal brandjes. Als je twee dagen daarna door Den Haag reed waren de straten kapot gesmeuld door de hitte. Ik hoop dat het nummer een beetje bijdraagt aan het terugkeren van het vuur', zegt hij.

