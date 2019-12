Probleemjaar voor hefbrug Boskoop: 'Als er niets gebeurt, lassen we hem dicht'

Voor inwoners en ondernemers uit Boskoop betekende het sluiten van de brug een enorm eind omrijden. De andere kant van Boskoop is namelijk alleen via de brug in Waddinxveen of de brug in Alphen aan den Rijn te bereiken. 'Per dag is er wel 400.000 kilometer omgereden. Dat is zestien miljoen kilometer in zes weken', vertelt ondernemer en raadslid Peter Bontekoe. Om de pijn enigszins te verzachten bereidt hij met een aantal transporteurs nu een schadeclaim voor.

Fietser en voetgangers hadden iets meer geluk. Zij konden vrij snel over een aangelegde pontonbrug of via een pontje naar de andere kant. Maar dat hadden ze graag eerder zien gebeuren. 'Wij pleiten als bewoners al heel lang voor een aparte fietsbrug', zegt Bontekoe. 'Op het moment dat er weer zoiets gebeurt, dan ligt niet al het verkeer meteen plat'.

Oplossing

Na het zoveelste fiasco met de hefbrug waren de inwoners er zó klaar mee dat ze een oplossing willen van de provincie. 'Als er nu niets gebeurt, dan lassen we hem dicht', zegt Bontekoe. 'Al is het alleen maar om de scheepvaart te ontregelen'. De brug wordt volgens hem nu te zwaar belast met allerlei verkeer en ook duurt het heel lang voordat de brug weer dicht is als er een schip langskomt.

'De boosheid onder de Boskopers wordt niet veroorzaakt doordat de brug niet werkt, maar doordat er geen alternatief is', zegt Bontekoe. 'Ik begrijp dat de provincie de brug uit monumentaal opzicht graag wil houden, maar feitelijk is het ding al zo goed als afgeschreven. Het is daarom zaak dat mensen ook op een andere manier van oost naar west kunnen komen, of andersom.'

Doseren van het verkeer

Gelukkig voor Bontekoe en alle andere inwoners van Boskoop wordt er momenteel wel degelijk gesproken over een oplossing. 'Er lopen gesprekken met alle betrokken gemeentes en partijen. Dit neemt veel tijd in beslag. Iedereen heeft zo zijn wensen. We hopen dat we er de komende jaren uit kunnen komen', zegt een woordvoerder van de provincie.

Bontekoe heeft, ondanks dat het nog wel even kan duren, hoop in een goede afloop. 'Ik weet dat er gesproken wordt over het doseren van het verkeer in het gebied. Het plaatsen van bruggen op andere plekken kan bijvoorbeeld de druk hier wegnemen. Ook het plaatsen van een tunnel wordt genoemd, maar dat kan nog wel jaren duren.'

