Parochie Hoogmade viert kerst in de sporthal na brand: 'Proberen kerstsfeer op te roepen'

De brand op 4 november legde de complete kerk in de as, dus moest de parochie op zoek naar een alternatieve locatie. Er is geprobeerd om de sporthal in kerstsfeer te brengen. 'Vanochtend heeft een groep mensen tapijt op de sporthalvloer neergelegd. We hebben van een parochiaan mooie kerstversiering gehad. Met elkaar proberen we vanavond een mooie kerstviering neer te zetten', zegt Lydia Foeken van de parochie.

'De kinderen gaan met elkaar het kerstspel spelen. En natuurlijk wordt de viering voorgegaan door pastoor Hoogenbosch. Ik zit hier met gemengde gevoelens. Ik ben blij dat we een verbondenheid voelen om met elkaar verder te gaan', zegt Foeken.

Crowdfunding voor herbouw

Een aantal leden van de parochie richt in januari een stichting op waarmee geld moet worden ingezameld om de kerk te herbouwen. 'Ik denk dat de verzekering uitkeert, maar hebben we dan wel voldoende geld?', vraagt Ellen Vlieger zich af. 'We hopen zoveel mogelijk geld in te gaan zamelen. We gaan in januari reclame maken en kenbaar maken dat we er zijn.'

De parochianen hopen dat Kerst weer snel in de kerk gevierd kan worden. 'Ik hoop over drie jaar, maar dat is wel ambitieus. Er moet nog een hoop gebeuren', zegt Foeken. Vlieger vult aan: 'Ik ben trots op alle Hoogmadenaars, die deze avond tot een geslaagd feest willen maken. Fijn dat we ondanks de afgebrande kerk toch bij elkaar blijven. Ik hoop op een hele gezellige kerstviering waarop de kinderen, ouders en opa’s en oma’s terug kunnen kijken.'

