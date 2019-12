Martin Jol wordt technisch adviseur bij ADO Den Haag

Door het wegvallen van Van As was er binnen ADO behoefte aan technische kennis. Jol heeft een enorme bagage door zijn tijd als trainer van de Engelse clubs Tottenham Hotspur en Fulham. Ook was de Hagenaar coach bij Ajax, RKC en het Duitse HSV. Hij was niet beschikbaar voor het hoofdtrainerschap bij ADO vanwege zijn privésituatie.

Eerder vandaag maakte ADO bekend dat Alan Pardew de nieuwe trainer is. De 58-jarige Engelsman tekent in het nieuwe jaar een contract tot het einde van het seizoen en moet de Haagse club in de Eredivisie houden. Hij is de opvolger van Fons Groenendijk, die enkele weken geleden is opgestapt.

Onvrede met machthebbers

'Mohammed Hamdi heeft me gevraagd om te helpen en daar sta ik uiteraard positief tegenover', zegt Jol. 'Gezien de huidige situatie is het voor mij echt onmogelijk om dat niet te doen. ADO Den Haag kan nu alle steun gebruiken van iedereen die de club een warm hart toedraagt.'

Jol was tot de zomer van 2017 commissaris bij ADO. Hij stapte toen op omdat hij vond dat er niet genoeg met hem werd overlegd door de toenmalige machthebbers bij de residentieclub.

Premier League

Algemeen Directeur Mohammed Hamdi is blij met de komst van Jol: 'Martin is één van de meest vooraanstaande Nederlandse trainers. En ook nog eens een Haags voetbalmonument. Het is fantastisch dat hij er, samen met Alan Pardew en de rest van de staf, alles aan wil doen om ADO Den Haag uit deze benarde positie te halen. Ik heb er alle vertrouwen in dat zij die klus kunnen klaren. Samen hebben ze immers meer dan vijfhonderd wedstrijden aan ervaring als manager-coach in de Premier League, de sterkste competitie ter wereld. Martin kan, mede daardoor, de overgang van het Engelse naar het Nederlandse voetbal versoepelen voor Alan.'

