Vijf vragen over autobranden: waar kan je veilig parkeren en wat te doen bij brand?

Het is de tijd van aftellen naar het nieuwe jaar, goede voornemens bedenken en vuurwerk afsteken. Het einde van het jaar is een feestelijke tijd maar helaas ook een onrustige. Zo is er veel vuurwerkoverlast en vliegen geregeld auto's in brand. Vooral in aanloop naar deze jaarwisseling is het onrustig. Waar kan je de auto veilig neerzetten en wat te doen als je auto is afgebrand? Vijf vragen én antwoorden over autobranden.

Waar kan je tijdens oud en nieuw het beste je auto parkeren?

De politie adviseert mensen hun auto in het licht te zetten, dus bijvoorbeeld onder een lantaarnpaal. Er zijn geen bepaalde plekken op straat die extra in de gaten worden gehouden omdat er bijvoorbeeld sprake zou kunnen zijn van meer autobranden. Een parkeergarage kan de oplossing zijn, dat is volgens de politie over het algemeen een veilige plek om de auto te parkeren.

De gemeente Den Haag heeft in de stad vier locaties beschikbaar gesteld waar je de auto gratis kan stallen. De vier locaties zijn BKS Parking Strand Scheveningen, Q-Park Haagse Markt, Q-Park Laakhaven en P1 Leyweg 2. Je auto brengen en ophalen kan alleen tussen bepaalde tijden, die vind je hier. Na het brengen van de auto, krijg je ook nog eens twee gratis HTM-vervoerskaartjes bij de garages. Maar let op: na 20.30 uur rijden er op Oudejaarsavond geen bussen en trams meer in Den Haag.

Wat moet je dan doen als je auto in brand staat?

Je eigen veiligheid is het belangrijkste. Daarna moet je 112 bellen volgens de brandweer. De politie raadt aan om ook te kijken of de brand zelf te blussen is.

Wat te doen als er een elektrische auto in de brand staat?

Ook hier moet je natuurlijk eerst je eigen veiligheid waarborgen en het alarmnummer bellen. Een brand in een elektrische auto vraagt een andere aanpak en techniek van brand bestrijden. De accu van een elektrisch voertuig kan na het blussen namelijk weer opnieuw in brand vliegen. De accu's van elektrische auto's zijn zo goed verpakt dat deze niet altijd goed geblust en/of gekoeld kunnen worden. Een aantal bergingsbedrijven heeft een waterdompelcontainer waar elektrische voertuigen in ondergedompeld kunnen worden. De accu komt daarbij geheel onder water te staan en kan op deze manier goed afkoelen. Zodra een brand in een elektrische auto is bestreden door de brandweer, wordt bekeken of de waterdompelcontainer ter plaatse moet komen.

Als je auto in de brand heeft gestaan, wat moet je daarna doen?

Dan wordt het een verzekeringskwestie. Ten eerste is het belangrijk om te kijken of je verzekerd bent tegen voertuigbrand. In Nederland zijn er drie type autoverzekeringen: WA, WA-plus en allrisk. Bij de laatste twee varianten ben je verzekerd tegen een autobrand. Ongeveer 70 procent van het Nederlandse wagenpark heeft een WA-plus of allrisk-verzekering. 'Je verzekeraar laat het uitgebrande voertuig ruimen'. vertelt Oscar van Elferen van het Verbond van Verzekeraars. 'Wat daarna gebeurt, verschilt per verzekeraar, verzekering en leeftijd van de auto. Afhankelijk van de polisvoorwaarden krijg je tijdelijk vervoer en krijg je dag- of nieuwwaarde van de auto vergoed.'

Wat doen de hulpdiensten om autobranden (tijdens de jaarwisseling) te voorkomen?

Daarin is de politie duidelijk: 'Een autobrand kunnen we eigenlijk nooit voorkomen'. Helemaal tijdens de jaarwisseling wordt het voor de politie lastig. 'Overal door de hele stad is vuurwerk, dus dan is er overal door de stad ook politie. Er worden dus geen specifieke plekken extra in de gaten gehouden.' Waar het kan, rijdt de politie wel met de brandweer mee naar een melding van een voertuigbrand. Voor de rest is het aan de mensen zelf om de boel goed in de gaten te houden.

