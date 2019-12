Drukke decembermaand voor brandweer: aantal voertuig- en buitenbranden in regio Haaglanden gestegen

Het aantal voertuig- en buitenbranden in de Veiligheidsregio Haaglanden in december is gestegen ten opzichte van diezelfde periode in de voorgaande jaren. Exacte cijfers per gemeente heeft de brandweer niet, vanwege de drukte en de voorbereidingen op de komende jaarwisseling. Wel ziet de brandweer in algemene zin een stijging van het aantal branden.

Het aantal 112-meldingen in de periode van 1 t/m 22 december 2019 liegt er dan ook niet om. In Den Haag zijn er 404 meldingen geweest van voertuig- of buitenbranden. In Delft staat de teller op 46 voertuig- en buitenbranden, in Rijswijk op 33 en in Zoetermeer op 26. Ook in Voorburg zijn er deze maand verschillende brandjes geweest, in totaal 15.

De brandweer heeft deze periode dan ook de handen vol aan alle meldingen. Eerder zei een woordvoerder van burgemeester Johan Remkes dat de stijging van het aantal branden in Den Haag te maken heeft met het afgelasten van de vreugdevuren. Of het daardoor onrustiger is in de omliggende gemeente, is niet duidelijk. Ook kan de brandweer het aantal branden volgens de woordvoerder van de burgemeester van Den Haag wel aan. 'Het vraagt extra inzet maar er zijn voldoende manschappen om dit op te vangen.'

Niet te voorkomen

Volgens de politie zijn voertuig- en buitenbranden vaak niet te voorkomen. 'Zeker niet tijdens oud en nieuw, dan is de politie in de hele stad druk bezig.' Er zijn dan ook geen bepaalde plekken die in de gaten worden gehouden, ook al zou er ergens sprake zijn van bijvoorbeeld meer autobranden.