Man mishandelt zijn vrouw en besmeurt haar met eieren en rode saus

'U heeft haar vernederd. Op de foto's in het dossier zie je dat haar hoofd onder de smurrie zit.' De officier van justitie heeft geen goed woord over voor verdachte Aaron. De 37-jarige kortgeschoren man uit Litouwen zou etenswaren naar zijn vriendin Patricia hebben geslingerd en haar hebben mishandeld.

Het is 13 oktober 2019, Aaron is thuis met zijn vriendin Patricia. Het stel woont sinds enige tijd in Den Haag. Volgens Patricia haalt haar vriend in de ochtend wat alcohol die hij meteen opdrinkt. Aaron ontkent dat, maar zegt die dag wel een paar biertjes te hebben gedronken. Hoe dan ook, een discussie over de huissleutels loopt vervolgens volledig uit de hand.

'U heeft uw vriendin daarbij geschopt en geslagen. Tot bloedens toe', stelt de rechter en wijst op een foto van de vrouw. Naast bloed is ook te zien dat de oorbellen uit haar oren zijn verdwenen. Heeft de verdachte die eruit geslagen? De verdachte: 'Dat is niet waar. Ik heb haar niet mishandeld. Ze heeft continu last van een oorontsteking, vandaar die bloeding'.

Gevoelige huid

'Maar hoe zit dat dan met die blauwe plekken op haar enkel?', vraagt de rechter. 'Patricia heeft een heel gevoelige huid. Als ze met haar werk maar iets oppakt, heeft ze een blauwe plek.' De officier van justitie zucht en geeft te kennen dat het niet de eerste keer is dat ze tijdens een mishandelingszaak hoort dat het slachtoffer zogenaamd een gevoelige huid zou hebben. De officier: 'U moet gewoon uw handjes thuis houden. Dat moet u doen'.

Aaron geeft wel toe dat hij ruzie had met zijn vriendin. 'U moet weten', legt hij de rechter uit. 'Ze wordt zo snel boos op mij. Als ik maar een paar biertjes drink, is ze al boos.' De rechter fronst. Uit het dossier blijkt namelijk dat Aaron 1155 ug/l alcohol in zijn bloed had. Ter verduidelijking, vanaf 220 ug/l mag je niet meer autorijden. De rechter: 'U zegt een paar biertjes? U blies bijna 1200 ug/l, dat is verschrikkelijk veel!'

Onder de smurrie

Toch houdt de verdachte voet bij stuk. Hij is hier niet de schuldige. Zijn vriendin heeft een leugenachtige verklaring afgelegd. 'Maar hoe zit het dan met de agenten die bij u thuis een ravage aantroffen?', vraagt de rechter. Uit het dossier blijkt dat wanneer de politie rond 14.45 uur de melding krijgt, agenten ter plaatse een vrouw aantreffen die helemaal overstuur is en onder de smurrie zit. 'Ja, zij begon met eieren gooien en toen gooide ik terug.' De rechter: 'En die rode chilisaus?' Aaron: 'Hetzelfde, zij begon en ik gooide terug.'

'U moet eens leren uw handen thuis te houden' - Officier van justitie

De officier kan het zich best voorstellen dat mevrouw boos was, 'omdat u zoveel had gezopen'. 'Maar', gaat ze verder, 'u heeft Patricia vernederd. Als u boos bent, loopt u maar weg. Je zo gedragen kan echt niet!' De verdachte hoort het betoog ogenschijnlijk rustig aan en de officier gaat gedreven verder: 'En als zij begon, hoe kan het dan dat u niet onder de smurrie zat?'

'Dit keer is het bewijs er wel'

De verdachte laat die opmerking aan zich voorbijgaan. De officier benadrukt dat het niet de eerste keer is dat Aaron met huiselijk geweld in aanraking komt. Al eerder deed zijn vriendin aangifte, maar destijds was er niet genoeg bewijs en werd de zaak geseponeerd. 'Dit keer is het bewijs er wel. En dat verhaal van die paar biertjes, vind ik onzin', zegt de officier stellig. Ze wil dat Aaron 80 uur voor straf gaat werken en als hij weer de mist in gaat, moet hij nog eens een maand de gevangenis in. 'U moet maar eens leren uw handen thuis te houden.'

'Er is over en weer met eieren en saus gegooid' - Advocaat van Aaron

'Deze straf is werkelijk disproportioneel', reageert Aaron zijn advocaat. 'Mijn cliënt heeft helemaal geen fysiek geweld gebruikt. Er is over en weer met eieren en saus gegooid.' Daarnaast legt de advocaat uit dat het stel nog gewoon bij elkaar is. Ze wonen nog altijd samen in hun huis in Den Haag. De advocaat: 'Intern hebben ze een goed gesprek gehad en elkaar een tweede kans gegeven.'

Rustig en vreedzaam verder

'Ik heb echt heel veel spijt. We hebben het inderdaad bijgelegd en ik hoop dat we rustig en vreedzaam met elkaar verder kunnen leven', vult Aaron hem aan. De rechter heeft alle partijen aangehoord en komt tot zijn oordeel. Hij vindt bewezen dat Aaron zijn Patricia tegen haar hoofd en haar oor heeft geslagen. Ook heeft Aaron haar tegen de enkels geschopt. 'Ik kom dan tot een werkstraf van 60 uur, waarvan 30 uur voorwaardelijk. Ik hoop dat u inderdaad met uw vrouw in vrede verder wil.'