Na twee jaar nog steeds geen uitsluitsel over 24/7 openhouden huisartsenpost Alphen

Er is nog geen besluit genomen over het 's nachts en in het weekend sluiten van de huisartsenpost (HAP) in Alphen aan den Rijn. Dat schrijft wethouder Han de Jager (CDA) in een memo aan de gemeenteraad, meldt mediapartner Studio Alphen. De gemeenteraad had de wethouder om een update gevraagd over de mogelijke sluiting waar al twee jaar over gesproken wordt.

Twee jaar geleden werd door huisartsenvereniging SHR (Samenwerkende Huisartsendiensten Rijnland) aangekondigd dat de huisartsenposten in het Alrijne Ziekenhuis in Alphen aan den Rijn 's nachts en in weekenden mogelijk zouden gaan sluiten. De reden daarvoor was dat er in de nachtelijke uren weinig mensen gebruik maken van de posten en dat de kosten om ze open te houden te hoog zouden zijn.

Als de HAP 's nachts en in de weekenden sluit, moeten inwoners van Alphen naar de huisartsenpost in Leiden. Wie dat niet zelfstandig kan, krijgt bezoek van een huisarts.

Onderzoek nog niet afgerond

Het onderzoek naar de toekomst van huisartsenposten in het noordelijk deel van Zuid-Holland, waarover de SHR in juli 2018 al berichtte, is nog niet afgerond, schrijft de wethouder. 'Op basis van dat onderzoek wordt gekeken wat onder de gegeven omstandigheden het best passende scenario is. De SHR hoopt nog dit jaar aan te geven hoe deze definitieve scenario’s er uit zien en wat hiervan de betekenis is voor de huisartsenspoedpost in Alphen aan den Rijn.'

De mogelijke sluiting van de HAP leidde tot de nodige commotie in Alphen aan den Rijn. Tientallen mensen demonstreerden voor het ziekenhuis. Ook werd een petitie ingediend met 3300 handtekeningen in de hoop dat de huisartsenpost 24/7 open blijft. Wethouder De Jager liet toen weten niet overtuigd te zijn dat een nachtelijke sluiting van de HAP wenselijk is.

Vorig najaar kondigde SHR aan dat de post 24/7 open zou blijven. Dat bericht werd een dag later echter alweer ontkend.

