Schaatser Patrick Roest: 'Het liefst win ik weer een wereldtitel allround'

'Het liefst wil ik nog een wereldtitel allround', zegt schaatser Patrick Roest. De sportman uit Lekkerkerk won de afgelopen twee edities van het mondiale kampioenschap en wil daar komend jaar een derde titel aan toevoegen. Een opstapje naar die titel is komend weekend als het NK afstanden in Heerenveen wordt gehouden.

'Ik heb nog nooit goud gewonnen bij het WK afstanden', zegt Roest. 'Ook een wereldbekerklassement heb ik nog nooit winnend afgesloten. Het zou mooi zijn als dat allebei dit seizoen lukt. Mijn persoonlijke voorkeur blijft echter uitgaan naar het allrounden. Dus die wereldtitel win ik het liefste.'

Roest was een van de smaakmakers van de eerste seizoenshelft van het schaatsen. Hij won zowel nationaal als internationaal al zijn races op de 5000 en 10.000 meter. 'Nee, extra druk voel ik niet", zegt Roest over zijn prestaties. 'Ik wil en moet van mezelf overal en altijd winnen.'

Sven Kramer

Ondanks de wat mindere prestaties van de afgelopen jaren is Sven Kramer nog steeds 'de man' binnen het schaatsen. De Fries heeft echter veel last van zijn rug en moet aan de bak om een startbewijs te halen voor de WK allround eind februari in het Noorse Hamar. Maar het is de vraag of de blessuregevoelige Kramer dat haalt.

'Natuurlijk, ik begrijp heel goed hoe vervelend het is als je niet kunt winnen wat je van plan was', zegt de 24-jarige Roest. 'Het gaat nu gelukkig weer beter met hem. Dat vind ik fijn voor Sven. We zijn toch ploeggenoten, we hebben elkaar nodig, zeker ook in de training. Het zou mooi zijn als hij in Heerenveen op de 5000 meter weer het podium haalt en dan hoop ik voor Sven op de tweede plaats, achter mij.'

Kjeld Nuis

Tijdens het NK komende week doet Kjeld Nuis uit Zoeterwoude niet mee. De tweevoudig wereldrecordhouder (1000 en 1500 meter) heeft zich moeten afmelden wegens een zware griepaanval. Op het NK zijn tickets voor de EK en WK afstanden te verdienen.

