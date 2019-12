Brandweer redt koe uit gierkelder: 'Zat net aan het kerstdiner toen de melding kwam'

In Sassenheim is op eerste kerstdag een drachtige koe uit een gierkelder gehaald. Een rooster in de stal van de boerderij aan de Menneweg lag los waardoor er een gat was ontstaan. De koe is in het gat gegleden en kwam vast te zitten in de stront. De brandweer kon de koe na twee uur zwoegen bevrijden. 'We grapten onderling al', zegt Willem van Delft, ploegchef van de brandweer. 'Met kerst moeten we onze biefstuk verdienen.'

Terwijl een aantal leden van de brandweer rond 17.15 uur aan het kerstdiner wilde beginnen, kwam de melding dat de koe vastzat. 'Het was geen alledaagse melding', zegt Van Delft. 'We hebben de familie bij het diner achtergelaten en zijn op pad gegaan. Ze wisten thuis ook dat het beest gered moest worden.'

De koe zat in een benaderde positie. Haar poten lagen nog op een rooster, maar haar achterwerk zat vast in de gierput. 'We zijn allerlei dingen gaan bedenken om haar eruit te halen', zegt Van Delft. 'De nek van een koe kan veel hebben, dus we hebben daar eerst een touw om gelegd en geprobeerd om haar er zo uit te trekken. Dat lukte niet.'

'Onder de stront'

'Toen hebben we geprobeerd om balken onder het dier te leggen en haar zo op haar zijkant eruit te krijgen.', vervolgt de brandweerman. 'Ook is er getracht haar met een driepoot omhoog te takelen. Maar we kregen haar maar vijf centimeter omhoog. Dat was niet genoeg.' Uiteindelijk zijn de brandweerlieden twee uur bezig geweest. 'Ondertussen zaten we wel onder de stront. Zo'n stal wordt niet elke dag schoongemaakt en we moesten kabels om de koe heen doen.'

Van Delft had al gevraagd of er collega's bereid waren om de stront in te stappen. 'Iemand wilde wel, maar ik stelde het wel zolang nodig uit', zegt de brandweerman. 'De vrijwilliger zou dan achter de koe de stront in moeten. Als de koe gaat trappen, kan dat tot gevaarlijke situaties leiden. Uiteindelijk was het niet nodig.'

Benarde positie

Er moest uiteindelijk een loonwerker met een takelkraan aan te pas komen om het beest uit haar benarde positie te bevrijden. 'Toen hebben we de koe zo snel mogelijk op haar zijkant gelegd', zegt Van Delft. 'Vervolgens zijn de roosters teruggelegd. Uiteindelijk konden we rond half acht, acht uur thuis aan het kerstdiner beginnen.'

Natuurlijk is het te hopen dat de brandweer de komende dagen niet nodig is in Sassenheim en omgeving. Mocht het toch gebeuren, dan komt de plaatselijke brandweer met een extra verrassing. 'Onze pakken kunnen vanwege de feestdagen niet schoongemaakt worden', vertelt Van Delft. 'Ik hoop wel nog voor nieuwjaar. Als er toch nog brand komt en we moeten blussen, dan zullen we een beetje naar stront ruiken.'

