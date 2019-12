Gratis soep op Leids stationsplein met oproep: 'Behandel ander zoals je zelf behandeld wil worden'

Bert Sluis van het Levensbeschouwelijk Platform Leiden is er tot nu elk jaar bij met uitdelen van de gratis soep, die ze zelf 'compassiesoep' noemen. 'We hebben ongeveer 60 liter', weet hij. 'En dat komt overal vandaan. Er is bijvoorbeeld net een hele grote pan afgeleverd door een moskee.' In een kleine mobiele kraam wordt de dampende soep overgegoten in kartonnen wegwerpbekers. Vervolgens wordt de soep aangeboden aan de voorbijgangers.

Ondanks de stevige, koude wind bedanken veel mensen voor de soep, maar degenen die ‘m aannemen hebben daar geen spijt van. 'Mensen reageren heel verschillend', zegt Sluis. 'Net had ik Amerikanen die zeiden dat ze alleen een creditcard hadden en toen ik zei dat het gratis was kwam er een 'big smile'.' Wie de soep aanneemt, krijgt daar een boodschap op een kaartje bij. 'Daar staat onder andere op dat je een ander zo zou moeten behandelen als je zelf ook behandeld wil worden. Dat is onze boodschap.'