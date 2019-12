Brandweer bevrijdt bewoner uit lift Delftse studentenflat na nieuwe stroomstoring

De stroom in de Delftse studentenflat aan de Stieltjesweg is in de nacht van donderdag op vrijdag voor de derde keer in twee weken uitgevallen. De brandweer moest een van de bewoners uit de lift te bevrijden, want deze kwam door de stroomstoring stil te staan. Het is nog niet bekend hoelang de storing deze keer gaat duren.

Het is de derde keer in twee weken dat de stroom in de studentenflat uitvalt. Twee weken geleden zat de flat enkele dagen zonder stroom door een lekkage. Studenten moesten bij vrienden of familie overnachten, of mochten op kosten van eigenaar Duwo een hotel opzoeken. De problemen leken opgelost, maar afgelopen zaterdag viel de stroom toch weer uit. Nieuwe werkzaamheden op zondag zagen er veelbelovend uit, maar kort na middernacht ging het vrijdag toch weer fout.

'Er is geen water, licht, elektriciteit of warmte,' vertelt de 20-jarige Rachelle die in het complex woont. 'De liften en elektronische deuren werken niet, er staan alleen een paar noodlampen in de hallen en het trappenhuis. De brandweer vertelde dat rond 2.00 uur iemand uit de lift hebben gehaald op de zestiende verdieping, want die was door de stroomstoring vast komen te zitten.'

Koud en donker

Niet alle studenten waren op het moment van de stroomstoring al weer thuis. Volgens Rachelle leverde dit problemen op om binnen te komen. 'Sommige mensen waren buitengesloten omdat de elektronische deuren niet meer opengaan. Gelukkig helpen de buren elkaar door de deuren van binnenuit open te maken. Ook zijn er bewoners die via Facebook een slaapplek aanbieden als er niemand open kan doen.'

Volgens de studente is het nog niet duidelijk hoe lang het gaat duren voor de stroom weer terug is. 'Van Duwo hebben we nog niet veel gehoord. Ze zouden de elektricien op de hoogte hebben gesteld en die komt vrijdagochtend. Ik was net opgelucht dat al die storingen voorbij waren, ik voelde me eindelijk weer thuis. Maar nu is het weer koud en donker.'

