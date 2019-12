Ramkrakers met parfum er vandoor bij drogist Oegstgeest

Een drogist aan De Kempenaerstraat in Oegstgeest is donderdagavond rond 22.30 uur het doelwit geweest van een ramkraak. Ooggetuigen zagen een zilverkleurige auto de winkel inrijden. 'Het is hier normaal heel rustig, maar het leek gisteren Little Chicago wel.' De daders gingen er in ieder geval met parfum uit de winkel vandoor.

Diverse omwonenden hebben de ramkraak op Tweede Kerstdag gehoord. 'Ik hoorde een doffe klap en zag een auto achteruit in de pui staan. Het was een zilverkleurige auto, die daarna snel weer wegreed', vertelt een ooggetuige. De schade in de winkel is groot. Of de daders behalve parfum nog meer mee hebben genomen is nog niet bekend. De politie doet nog steeds onderzoek naar de kraak en heeft nog geen verdachten aan kunnen houden.

Omwonenden zijn vrijdagmorgen nog steeds verbaasd door de ramkraak. 'Normaal gebeurt hier nooit iets, is het altijd heel rustig', is een veelgehoorde opmerking. 'Ik snap niet dat ze niet voor de parfumerie hebben gekozen die er naast ligt, want het lijkt me dat daar meer te halen is', aldus een van de buurtbewoners.