OM heeft gefaald in handhaving boerenprotesten: 'Het was niet tegen te houden'

De politie en het OM hebben gefaald in de handhaving van de boerenprotesten en de bouwersdemonstratie in oktober. Dat concludeert gebiedsofficier Linda Bregman van het OM. 'Het handhaven is niet gelukt. Niet omdat we het niet wilden. Niet omdat we de wet niet snapten. Maar omdat het gewoon niet tegen te houden was.'

Als gebiedsofficier voor Den Haag was Bregman samen met de politie en burgemeester betrokken bij de handhaving rond de protesten in Den Haag. Zowel tijdens de boerenprotesten van 1 en 16 oktober als met de bouwersdemonstratie van 30 oktober was het OM van plan de wet te handhaven, maar al snel was duidelijk dat dit onmogelijk was. 'Je kunt blokkades oprichten, maar op plekken waar geen vangrail is rijden ze gewoon de weg af. Om blokkades heen. Tractoren zijn heel moeilijk te stoppen.'

Vooral de eerste demonstratie op 1 oktober verliep anders dan verwacht, vertelt Bregman in het personeelsblad Opportuun. 'Het uitgangspunt is geweest dat de Wegenverkeerswet gewoon gehandhaafd zou worden: tractoren mogen niet op de snelweg. De burgemeester (Pauline Krikke, red) heeft lang volgehouden dat er drie tractoren mochten komen op het Malieveld, en de dag voor de demo is besloten dat er 75 mochten komen. Nou, ik ging naar bed en werd wakker in een totaal andere werkelijkheid.'

Drie verschillende burgemeesters

'Om 6.00 uur werd ik wakker en zag ik filmpjes van tractoren op de snelweg richting Den Haag, begeleid door de politie. Toen wist ik al dat de handhaving op de snelweg niet was gelukt. De tractoren waren kennelijk niet tegen te houden.'

Wat volgde was een onvergetelijke dag. 'Dit heb ik Den Haag nog nooit meegemaakt. Over tien jaar zullen we het nog steeds zeggen: weet je nog, die demo's van boeren en bouwers? In totaal hebben meer dan vijfduizend tractoren meegedaan. 1 oktober was de zwaarste ochtendspits ooit. Er waren (rond alle protesten, red.) meer dan twintig driehoeksoverleggen, met drie verschillende Haagse burgemeesters.'

Verstandig gehandeld

Volgens Bregman konden OM en politie niet veel anders. 'Feitelijk kunnen we constateren dat we hebben gehaald in het handhaven van het verbod van tractoren op de snelweg, en daar kun je alles van vinden. Maar ik denk dat de politie gewoon heel verstandig heeft gehandeld. Zij heeft gekozen voor zo veel mogelijk veiligheid op de snelweg. Daar reden ook gewoon gezinnen en mensen op weg naar hun werk.'

'Je kunt wel van alles bedenken en gaan inzetten, maar de dilemma's zijn groot', legt Bregman uit. 'Chauffeurs van vrachtwagens die waren ingehuurd als beweegbare afzetting van het Binnenhof, werden bedreigd en geïntimideerd. Er was veel alcohol in het spel. En het grote publiek stond vrij massaal achter de demonstranten. Dan zit je met dilemma’s. Als je dan stevig optreedt, kan de boel enorm escaleren, met alle risico’s van dien.'

Boeren woedend