Burgemeester Spies over gedoe rond neveninkomsten: 'Aanval op persoon heeft mij diep geraakt'

De burgemeester van Alphen aan den Rijn Liesbeth Spies heeft voor het eerst verteld wat de ophef over haar neveninkomsten voor haar persoonlijk hebben betekend. 'Het was voor mij persoonlijk de akeligste periode uit de vijf jaar dat ik nu burgemeester ben', erkent de burgemeester tegenover mediapartner Studio Alphen.

Ruim een maand geleden kwam burgemeester Liesbeth Spies in politieke problemen vanwege haar neveninkomsten. Spies had niet al haar bijverdiensten afgestaan, zoals in de lokale gedragscode staat. Spies kende die specifieke passage van de lokale regel niet en ging ervan uit dat de landelijke richtlijn ook in Alphen gold. In de landelijke Gemeentewet staat dat een burgemeester zijn of haar neveninkomsten tot een bepaald bedrag mag houden, de rest moet afgedragen worden. Dat heeft Spies altijd gedaan.

'Je komt als persoon in opspraak omdat je één deel van de code die wij in Alphen aan den Rijn bleken te hebben, niet kende. Dat was een fout. Tegelijkertijd ben je ervan overtuigd dat je je keurig netjes aan de wet hebt gehouden. Zo'n aanval op je persoon, dat heeft mij diep geraakt. Dat is niet goed voor je nachtrust en je gemoedstoestand', zegt Spies tegen mediapartner Studio Alphen. De kwestie, en met name de publieke opinie, heeft haar enorm geraakt. 'Inmiddels gaat het wel weer iets beter, maar het heeft de maand december voor mij heel negatief gekleurd.' Een aantal Alphense oppositiepartijen gaf aan niet te geloven dat Spies de code niet kende en beweerde dat zij haar inkomsten doelbewust verzweeg. Daarom zou ze moeten terugtreden.

Nog eens zes jaar burgemeester

Daar denkt Spies nog lang niet aan. Sterker nog, ze wil volgend jaar voor haar tweede termijn van zes jaar burgemeesterschap gaan. 'Ik heb altijd gezegd dat ik het een feest vind om burgemeester van Alphen aan den Rijn te mogen zijn en dat ik hoopte dat dat niet tot zes jaar beperkt zou blijven. Dat is precies het gesprek dat ik vanaf volgend jaar met de gemeenteraad en de commissaris van de Koning ga voeren', aldus Spies.

Het gedoe rondom de neveninkomsten is Spies dus niet in de koude kleren gaan zitten. Eén ding scheelt, een meerderheid van de gemeenteraad besloot eind november dat de burgemeester de neveninkomsten uiteindelijk niet terug hoeft te betalen. Het gaat om ongeveer 100.000 euro in de afgelopen vijf jaar. De burgemeester vindt het schadelijk voor het ambt en de gemeente Alphen aan den Rijn dat ze door de kwestie in opspraak is geraakt. 'Ik hecht zeer aan de integriteit van het openbaar bestuur en die van mijzelf in het bijzonder.'