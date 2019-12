Magisch Zoetermeer vraagt aandacht voor eenzame ouderen

Zoetermeerders met elkaar verbinden, klaarstaan voor de medemens en eenzaamheid in de stad tegengaan en voorkomen. Dat is het motto van de organisatie van de tweede editie van Magisch Zoetermeer, het theaterdorp met nostalgische en ouderwetse attracties. Het evenement wordt gehouden van vrijdag 27 tot en met maandag 30 december op de Markt in Zoetermeer.

In het magische dorp dat is herrezen in het centrum van Zoetermeer worden jong en oud vier dagen lang vermaakt. Overdag zijn er voor de kinderen verschillende theatershows. Ook is er een wintertrein, een prachtige nostalgische draaimolen, een zweefmolen en een bloemendraaimolen. Voor de volwassenen is er ’s avonds op het 'verwarmde' horecaplein dagelijkse een muziekprogramma.

Met de actie 'Een voor eenzaamheid' hebben Zoetermeerders de afgelopen weken voor 5 euro een kerstbal gekocht. Door de bijgevoegde wensenkaart in te vullen en op te hangen in de wensenboom in de Passage van het Zoetermeerse Stadshart kon een wens voor een eenzame oudere worden aangevraagd. Hoeveel mensen hier gebruik van hebben gemaakt, kon de organisatie vrijdag nog niet zeggen.

Hart onder de riem

De wensenactie heeft het doel om Zoetermeerders samen te brengen, iets te betekenen voor de oudere medemens en eenzaamheid tegen te gaan of te voorkomen. Iemand bedanken, een hart onder de riem steken of iets schenken wat hard nodig is.