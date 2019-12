Vrijwilliger Peter Lammens (86) viert samen met Smalspoormuseum Katwijk 50-jarig jubileum

In 2020 viert het Spoorwegmuseum Katwijk namelijk het 50-jarig jubileum. Peter Lammens is een van de medewerkers van het eerste uur. Sterker nog, hij heeft de basis gelegd van het huidige museum. Een halve eeuw later is hij nog steeds vrijwilliger. Lammens was 36 jaar toen hij enthousiast de kans aangreep als machinist te kunnen gaan rijden in de Katwijkse duinen.

Bijna vijftig jaar later is hij dus nog steeds actief bij het museum, dat geheel draait op vrijwilligers. Een hele prestatie, want door de jaren heen heeft het de grootste smalspoorcollectie van de wereld bijeen gebracht. Zonder de vrijwilligers was dat niet gelukt, want het restaureren van de stoomlocomotieven of diesellocomotieven, die soms al negentig jaar geleden zijn gebouwd, vraagt niet alleen technisch inzicht maar ook vakmanschap. Veel onderdelen moeten handmatig worden nagemaakt aan de hand van het defecte of versleten onderdeel. Of van originele bouwtekeningen.

Viering jubileum

Lammens is nog steeds actief in de werkplaats met restauratiewerkzaamheden, rijdt op de stoomlocomotief en bezoekt met andere vrijwilligers spoorwegmusea in binnen- en buitenland. Ook verzamelt hij al jaren oude blikken 'spoor 0' treinen van beroemde merken als Märklin, Hornby en Bing. De modeltreinen zijn zondag en maandag dus nog te zien in het museum.

Om het jubileum op te luisteren, wordt er door het museum momenteel gebouwd aan een tweede locomotievenloods. In de werkplaats wordt bovendien de laatste hand gelegd aan enkele bijzondere restauratieprojecten. In 2020 zal het 50-jarig jubileum gevierd worden met enkele bijzondere evenementen.