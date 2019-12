Meeste verkeersopstoppingen in 2019 op N206 en A4

De N206 tussen Katwijk en Zoetermeer is bij Leiden de drukste provinciale weg van Nederland. Uit de meest recente filecijfers concludeert de ANWB dat daar dit jaar 48 procent meer opstoppingen waren dan in 2018. De filezwaarte op de A4, tussen Amsterdam en Den Haag, steeg in 2019 met 25 procent.

Volgens de ANWB stonden er dit jaar landelijk gezien zeventien procent meer files. 'Niet alleen tijdens de spitsuren nam de filezwaarte toe maar ook overdag ondervond het verkeer het afgelopen jaar veel meer hinder van files', stelt de bond. De ANWB berekent de filezwaarte op basis van de lengte en de duur van een file.

De A4 tussen Amsterdam en Den Haag voert de file top tien dit jaar dus aan. Op de vijfde plek in die lijst staat de A4 tussen Den Haag en Rotterdam, met in 2019 vijf procent meer filezwaarte in vergelijking met vorig jaar. De A20 van Gouda naar Hoek van Holland is hekkensluiter in de top tien, maar wel met 38 procent meer filezwaarte.

Top tien N-wegen

Behalve de N206 tussen Katwijk en Zoetermeer, staan ook de N44 bij Wassenaar en de N210 bij Krimpen aan den IJssel in de top tien van files op N-wegen in 2019. De N206 stond vorig jaar nog op de derde plek in dat overzicht.

De ANWB ziet dat er veel hinder ontstaat door kop-staartbotsingen in files. ‘Met meer alertheid van de weggebruiker moet dat toch kunnen worden voorkomen.’ Ook het weer had dit jaar invloed op de files. De drukste dag was landelijk gezien op dinsdag 22 januari. Er stond toen een filerecord van 2287 kilometer. Vooral het oostelijke deel van het land had toen te maken met sneeuwval en gladheid. In onze regio viel het die dag juist mee.

'Onvoldoende robuust'

'Ondanks dat in de afgelopen jaren de infrastructuur sterk is uitgebreid blijkt deze onvoldoende robuust te zijn om het toenemende verkeersaanbod te kunnen verwerken', zegt de ANWB. 'Vorig jaar steeg de filezwaarte met twintig procent. Dit jaar stijgt het aantal files met zeventien procent opnieuw. De filezwaarte tijdens de ochtendspits nam het afgelopen jaar met zestien procent toe. Gedurende de avondspits steeg deze met veertien procent.'

