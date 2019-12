Primeur met anti-smokkelnetten bij gevangenis Alphen: 'Echt geen visnetje hoor'

De gevangenis in Alphen aan den Rijn gaat investeren in een aantal technologie├źn om smokkel tegen te gaan. Er wordt onder meer een net boven de luchtplaats gehangen om te voorkomen dat smokkelaars spullen over de muren gooien. Het plan is onderdeel van een groter, landelijk initiatief.

Cees Niessen, directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) Alphen aan den Rijn, is zeer te spreken over het initiatief: 'Wij zijn als eerste aan de beurt om de netten te gebruiken en daar ben ik erg blij mee.' De netten bestaan uit een stevig metaal en het moet sterk genoeg zijn om overheen te kunnen lopen. 'Het klinkt allemaal heel simpel, maar het is best een ingewikkelde constructie', zegt de gevangenisdirecteur. Het net is dermate fijn dat dingen zoals mobieltjes en drugs niet door de gaten kunnen vallen. 'Het is echt geen visnetje hoor.'

De bedoeling is dat het net boven een van de luchtplaatsen in de gevangenis komt te hangen. 'Die luchtplaats zit vlakbij een openbare weg. Vanaf daar gooien smokkelaars spullen over de muur. Denk daarbij aan telefoons en drugs', legt Niessen uit. Momenteel is de luchtplaats vanwege veiligheidsredenen gesloten. Omdat de gevangenis wil uitbreiden is het belangrijk dat de luchtplaats straks met het net weer gebruikt kan worden. 'We hebben daar al vaker smokkelwaar onderschept. Het net moet zowel het personeel als de gedetineerden beschermen.'

Steeds slimmer

Volgens Eveline Petit, woordvoerster bij het ministerie van Justitie en Veiligheid, zijn de netten slechts een van de vele maatregelen die genomen worden om smokkel naar gevangenissen tegen te gaan. 'Er wordt ook geëxperimenteerd met een zogenaamde gsm-paraplu. Die blokkeert en detecteert telefoonsignalen, waardoor het smokkelen van mobieltjes naar de gevangenis geen nut meer heeft.' Ook komt er een extra hekwerk rond een aantal gevangenissen, waardoor smokkelaars niet meer dicht bij de muren kunnen komen.

'Smokkelaars en gedetineerden worden steeds slimmer. Daarom moet je investeren in de veiligheid', zegt Petit. Sinds november is het strafbaar om illegale spullen een gevangenis binnen te smokkelen. Smokkelaars die gepakt worden, riskeren een celstraf van maximaal zes maanden. De bedoeling is dat de eerste netten in het voorjaar van 2020 boven de luchtplaats van de Alphense gevangenis komen te hangen.

