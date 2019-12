Vader en zoon racen naar Dakar: 'In de wieg kreeg ik al een kleine vrachtwagen met mijn naam erop'

De rally, die tegenwoordig Africa Eco Race heet, duurt twee weken en in die tijd zitten vader en zoon in een cabine van een bij twee meter. 'Het zal voor hem wel even wennen zijn. Iedereen heeft zijn eigen taak en ik heb alleen maar tijd voor mijn stuur', vertelt Aad van Velsen.

Michel van Velsen is al vier keer mee geweest als chauffeur van de begeleidende truck, maar nu wacht hem wel het echte werk. Hij kijkt er naar uit om met zijn ervaren vader samen te werken. 'In de wieg kreeg ik al een kleine vrachtwagen met mijn naam erop. Zo is het allemaal begonnen', lacht hij.

'Kneiterhard'

De wedstrijd start dit jaar in Monaco. Na een overtocht rijden de trucks door de woestijnen van Marokko en Mauritanië naar de hoofdstad van Senegal: Dakar. Van Velzen hoopt dit jaar op het podium te eindigen. 'Vorig jaar werden we vierde en toen hebben we best veel pech gehad. Dit jaar is het deelnemersveld sterker, maar toch willen we het liefst op het podium eindigen. Ik ga iets meer risico nemen en vanaf de start moeten we gelijk kneiterhard gaan.'

