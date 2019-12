Vuurwerk veroorzaakt gezondheidsproblemen bij longpatiënten: 'Ik ga niet meer naar buiten'

Volgens onderzoek van het Longfonds hebben negen op de tien mensen met longziektes last van vuurwerk tijdens oud en nieuw. Die problemen zijn divers; benauwdheid, hoesten, kortademigheid of astmatische aanvallen kunnen allemaal voorkomen. Ook zegt 10 procent van de respondenten hun huis te verlaten rond oud en nieuw om problemen te voorkomen. 'De impact van vuurwerk op mensen en hun longen is enorm. Minstens 700.000 Nederlanders beleven een benauwd oud en nieuw', zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds.

Om problemen te voorkomen nemen mensen medicijnen of zonderen ze zich af van de buitenwereld rond de jaarwisseling. Ook worden ramen en ventilatiesystemen afgeplakt om te voorkomen dat fijnstof van buiten naar binnen komt. Volgens Rutgers is de luchtkwaliteit gedurende oud en nieuw in Nederland vergelijkbaar met die van New Delhi en Singapore. Afhankelijk van de weersomstandigheden kan die vervuilde lucht lang blijven hangen, waardoor mensen ook na de jaarwisseling nog met problemen kampen.

'Ik ga niet naar buiten'

Karolien van Wijk (39) uit Leiden kan erover meepraten. Zij heeft sinds haar 27ste astma en moet voorzorgsmaatregelen nemen om de jaarwisseling door te komen. 'Ik ga niet naar buiten, en heb altijd medicijnen bij me. Met Nieuwjaar is de kans op een astmatische aanval vele malen groter.' Karolien heeft er in het verleden al vaker voor gekozen om oud en nieuw buiten te stad te vieren: 'Dan ga ik ergens heen waar nauwelijks of geen vuurwerk wordt afgestoken.'

'Ik snap dat vuurwerk heel leuk en mooi is, maar voor sommige mensen zorgt het echt voor problemen', legt Karolien uit. 'Ik heb het vroeger ook zelf afgestoken hoor, maar nu kan dat niet meer.' Volgens het Longfonds is het 'te gemakkelijk' om mensen zoals Karolien te vertellen dat ze maar een avondje door moeten zetten. 'De nasleep van die vuurwerksmog is heel lang, het duurt vaak weken voordat mensen met een longziekte weer een beetje kunnen functioneren', zegt Michael Rutgers.

Bewustwording

Steeds meer gemeentes introduceren vuurwerkvrije zones. Het Longfonds juicht die actie toe: 'Hopelijk draagt deze ontwikkeling bij aan een grotere bewustwording. Want hoe mooi vuurwerk ook kan zijn, het is slecht voor ieders longen'. Omroep West bracht de vuurwerkvrije zones in de regio Haaglanden in kaart. 'De vervuilde lucht kan natuurlijk wel overwaaien, dus het is geen perfecte oplossing', vertelt woordvoerder Herman Vijlbrief van het Longfonds.

'Het gaat er voornamelijk om dat er meer bewustzijn komt', gaat Vijlbrief verder, 'We hebben het altijd over de schade die vuurwerk kan aanrichten aan je vingers en gezicht, maar nooit over de schade aan je longen. Daar hebben we allemaal last van.'

