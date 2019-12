Brandweer druk met autobranden, Delftse politie zoekt getuigen

Een autobrand aan de Malisingel in Delft | Foto: District8

De brandweer heeft in de nacht van zaterdag op zondag meerdere autobranden geblust in de regio. Onder meer in Delft, Den Haag en Bodegraven stonden auto's in brand.

In Delft was het eerst raak in de Argentiniëstraat. Niet veel later waren er ook autobranden op de Van der Kamlaan en de Malisingel. De politie roept getuigen op zich te melden.

Op de Tesselschadelaan in Den Haag stond aan het begin van de nacht ook een auto in brand. De brandweer moest de motorkap en de achterklep verwijderen om het vuur te blussen. En in de Haagse Van Ruysbroekstraat vielen twee brommers en twee fietsen ten prooi aan de vlammen.

Ook in Bodegraven moesten de brandweer en de politie in actie komen. Een geparkeerde auto ging daar in vlammen op. Een wagen ernaast raakte door de brand ernstig beschadigd.

LEES OOK: Vijf vragen over autobranden: waar kan je veilig parkeren en wat te doen bij brand?