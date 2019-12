Jutta Leerdam wint na 500 meter ook de 1000 meter schaatsen

Een succesvol weekend voor schaatsster Jutta Leerdam uit 's-Gravenzande bij de NK afstanden in Heerenveen. De 20-jarige rijdster van Team Reggeborgh won zondagmiddag de 1000 meter nadat ze zaterdag ook al zegevierde op de 500 meter. 'Een 100 procent score, mooier had mijn weekeinde niet kunnen zijn', aldus Leerdam.

Leerdam reed de 1000 meter in een tijd van 1.14,24. Letitia de Jong pakte zilver met een tijd van 1.14,68. De onttroonde titelhoudster Ireen Wüst eindigde als derde in 1.15,64. De eerste drie verzekerden zich zondag van een startbewijs op de 1000 meter bij de EK afstanden komende maand in Heerenveen en bij de WK afstanden half februari in Salt Lake City. Leerdam stelde eveneens een ticket voor de WK sprint eind februari in Hamar veilig.

'Het lukt mij steeds beter om mijn kracht op het ijs om te zetten in snelheid', vertelt Leerdam na afloop van de 1000 meter-winst. 'Dat heb ik ook aan mijn vriend Koen Verweij te danken. Ik krijg heel veel steun van hem, in heel veel opzichten. Als ik iets niet zeker weet, vraag ik het aan hem. Door hem ben ik rustiger geworden en minder kritisch op mezelf.'

Persoonlijk record op 500 meter

Op de 500 meter reed Leerdam zaterdag een persoonlijk record. Ze finishte in 37,75 seconden. Het was ook haar eerste Nederlandse titel op die afstand. Een vol stadion in Heerenveen heeft Leerdam daarbij geholpen: 'Ik voelde de steun van het publiek', zei ze na afloop van de 500 meter. 'Een vol Thialf inspireert me echt.'

LEES OOK: Jutta Leerdam knapste sportvrouw in FHM 500