Duizenden kunststof netjes geraapt in Leiden: 'En er liggen er nog veel meer'

In opdracht van gemeente Leiden heeft het bedrijf dat het gras op de Lammermarkt heeft aangelegd, gebruik gemaakt van zogeheten gefundeerd gras. Dat fundament bestaat uit gehaakte kunststofnetjes (Netlon). Die raken aan elkaar verankerd als het gras dat eromheen groeit voldoende volgroeid is. Maar omdat het gras onvoldoende is geworteld, zitten de netjes niet vast aan de bodem en komen ze los aan de oppervlakte en waaien weg, meldt mediapartner Sleutelstad.

De Leidse Partij voor de Dieren trok een aantal weken al aan de bel en stelde vragen aan het stadsbestuur over de duizenden kunststof netjes die in de natuur terecht waren gekomen. 'Het aantal is echt gigantisch', aldus Lianne Raat, raadslid voor de Partij voor de Dieren. De wind is waarschijnlijk de boosdoener, schreef de gemeente Leiden in een reactie. 'Wij vermoeden dat bij het aanbrengen van het Netlon langs de waterkant bij de Molenwerf door wind - en het feit dat het gras nog niet volgroeid is - toch netjes in de omgeving en in de grachten zijn gekomen.'

Eén van de vijftien vuilniszakken vol kunstof netjes | Foto: Partij voor de Dieren Leiden

Opruimactie gemeente niet voldoende

De gemeente geeft ook toe dat eerdere opruimacties onvoldoende effect hebben gehad: 'Inmiddels is er een schoonmaakactie geweest, helaas hebben wij moeten constateren dat nog niet alle netjes zijn opgeruimd. De aannemer is hier op aangesproken en zal de netjes in de omgeving en in het water nogmaals opruimen. Ook moet de aannemer tweewekelijks op los geraakte netjes controleren.'

In afwachting daarvan gingen vrijwilligers zaterdagmiddag toch alvast op pad. Het resultaat: vijftien volle vuilniszakken met losgekomen kunststof netjes. 'In anderhalf uur heb je dus al meer dan tienduizend stuks', zegt de Leidse bioloog Auke-Florian Hiemstra die meedeed met de opruimactie. 'En dan ligt er nog veel meer. Dat drijft via onze grachten uiteindelijk allemaal de zee in.'

