FNV-leden akkoord met nieuwe cao ziekenhuispersoneel

De leden van van vakbond FNV hebben ingestemd met de cao voor personeel in ziekenhuizen. Half december werd het onderhandelaarsakkoord al bereikt voor de 200.000 medewerkers die onder de cao vallen. Uiteindelijk stemde bijna 90 procent van de vakbondsleden in met het akkoord.

Actiecomités van het Alrijne Ziekenhuis, Langeland Ziekenhuis, HagaZiekenhuis en het HMC reageerden twee weken geleden al positief op de berichten over een overeenstemming. 'Het is een mooi en evenwichtig akkoord. De verslechteringen zijn van tafel en er zijn betere voorwaarden gekomen om de balans tussen werk en privé beter te krijgen', zei een woordvoerder van het actiecomité van het Langeland Ziekenhuis.

Ziekenhuispersoneel krijgt in ruim twee jaar tijd een structurele loonsverhoging van 8 procent. Daarnaast heeft het FNV een hogere onregelmatigheidstoeslag afgesproken. Dat betekent dat er uiteindelijk een extra structurele loonsverhoging van zo’n 2,5 procent bij komt. Verder krijgen alle ziekenhuismedewerkers een eenmalige bruto uitkering van 1200 euro over 2019 in januari. Ook leerlingen en stagiairs profiteren van het akkoord. Ze krijgen een hogere vergoeding.

'Blij dat het tot een akkoord gekomen is'

Het actiecomité van het HMC is blij dat de overeenkomst is 'toegespitst op directe zorg.' Volgens het actiecomité van het HagaZiekenhuis laat het akkoord 'niet alleen zien dat actievoeren loont, maar vooral dat de nijpende situatie ten aanzien van het personeel binnen de ziekenhuizen duidelijk is.'

Voor het bereiken van het akkoord werd actie gevoerd door het personeel. In november was er nog een grote landelijke ziekenhuisstaking. De ziekenhuismedewerkers eisten onder meer een stevige structurele loonsverhoging en betere afspraken over werk- en rusttijden. 'Er zijn echt te weinig mensen in het ziekenhuis', zei Marleen Eikelenboom van het Westeinde Ziekenhuis toen. 'Als er een schakel uitvalt, klapt alles hier in elkaar.'

CAO-onderhandelingen

Tien van de elf ziekenhuizen uit onze regio deden in november mee. In het elfde ziekenhuis werden ludieke acties gehouden, zoals het uitdelen van ballonnen en een gratis reanimatiecursus. De cao-onderhandelingen zaten sinds maart 2019 vast.

