IN BEELD: Schitterende zonsopkomst: 'Komt door stofdeeltjes in de lucht'

'Die deeltjes bevinden zich dan bijvoorbeeld boven Duitsland of Polen', gaat Mizee verder in op de materie. 'De zon komt op in het oosten en moet een lange weg afleggen door de atmosfeer om de aarde te bereiken. Hoe langer de weg die de zon moet afleggen, hoe meer kleuren en worden verstrooid.'

'Zonlicht bestaat uit alle kleuren van de regenboog', weet Mizee. 'Overdag wordt het blauw licht sterk verstrooid, daarom hebben we vaak een blauwe hemel. Maar in de avond en vroege ochtend worden meer kleuren verstrooid. Dan blijft er maar eentje over: rood, geel of oranje. Stofdeeltjes en vocht kunnen dat proces versterken. Rood is bijvoorbeeld minder gevoelig voor verstrooiing. Waardoor die kleur het beste is waar te nemen.'

Oude Wetering | Foto: Ton Wesselius

Zevenhuizen | Foto: Jolanda Bakker

Den Haag | Foto: Charlotte Broesterhuizen

Zoetermeer |Foto: Jolanda Bakker

Foto: Jan Horde

Zoetermeer | Foto: Wilma Raar

Oude Wetering | Foto: Ton Wesselius

