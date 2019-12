Man opgepakt voor vuurwerkbom onder ME-bus Duindorp: vuurwerk en wapens gevonden bij onderzoek

De man wordt verdacht van betrokkenheid bij openlijke geweldpleging en poging (zware) mishandeling. Naast de agent met blijvende gehoorschade, zaten er nog zes agenten in de bus. De zes agenten moeten nog een gehoortest ondergaan.

Vijf andere mannen werden vanochtend aangehouden omdat ze worden verdacht dat ze de afgelopen maand vernielingen hebben gepleegd en rellen hebben georganiseerd. Zo zijn er drie mannen aangehouden op verdenking van opruiing tot het plegen van geweld tegen personen of goederen. Het gaat om drie mannen van 35, 37 en 39 jaar oud. Ook is er een 42-jarige Hagenaar aangehouden die wordt verdacht van voorbereidingshandelingen voor brandstichting en het veroorzaken van een explosie. Dit werd gedaan nadat er op 7 december in de Zeezwaluwstraat (Duindorp) een vuurwerkbom werd gevonden. Daarnaast wordt hij verdacht van het opzettelijk inrijden op een politieagent op maandagavond 2 december.

Kruisboog

Direct na de zes aanhoudingen zijn er zeven woningen, een pakhuis, een auto en bestelbus doorzocht. Hierbij werd ruim 370 kilo vuurwerk aangetroffen, waarvan 300 kilo in een op straat geparkeerde bestelbus lag. Het vuurwerk wordt onderzocht. Daarbij werden een aantal nitraatbommen en een lawinepijl gevonden. Verder ontdekten agenten een wapenstok, diverse steekwapens, een kruisboog en een nepvuurwapen. Ook vonden ze duizenden euro’s aan contant geld en gebruikershoeveelheden harddrugs. Alle goederen zijn in beslag genomen en worden onderzocht.

Bekijk de beelden van de vuurwerkbom:

Sinds bekend werd dat de vreugdevuren in Den Haag in dit jaar niet doorgaan is het regelmatig onrustig in de stad. In totaal zijn tientallen mensen aangehouden.

