Oogarts: 'In twee jaarwisselingen net zo veel ogen vernield als tijdens de oorlog in Irak'

Landelijk gezien daalt het aantal oogslachtoffers door vuurwerk, zo blijkt uit onderzoek van het Oogziekenhuis in Rotterdam naar de afgelopen elf jaarwisselingen. Tijdens de vorige jaarwisseling bezochten 132 mensen het ziekenhuis met oogletsel. Tijdens de jaarwisseling van 2008/2009 waren dit er nog 259. Volgens Marit Maatman is deze daling vooral te danken aan de vuurwerkbril, die steeds meer wordt gedragen.

Toch is ook de hoeveelheid letsel van vorig jaar nog steeds te groot, vindt Maatman. Zo'n 35 procent van de mensen met oogletsel loopt immers permanente schade op. 'Het vuurwerk in de lucht is prachtig. Ik ben niet tegen een georganiseerde vorm van vuurwerk. Dan kunnen we het ook gezellig met elkaar hebben en nemen we niemands traditie af. Die bril zorgt voor veel minder slachtoffers, maar het beste is als we helemaal zouden stoppen met zelf afsteken.' Overigens is het niet alleen dom gedrag dat leidt tot letsel: 'Ongeveer de helft van de slachtoffers is een omstander, dus het is echt niet altijd eigen schuld, dikke bult. En als een afsteker zelf schade oploopt, is het vaak ook een geval van domme pech.'

Oorlog in Irak

Die pech maakt volgens Maatman oud en nieuw tot de verschrikkelijkste dienst van het jaar: 'Het hele jaar probeer je mensen met oogproblemen te helpen met subtiele ingrepen, en dan krijg je op één nacht ineens drie á vier mensen met zwaar letsel, die helemaal onder het bloed zitten.' Een collega van haar vergeleek het eens met de oorlog in Irak: 'Daar waren in drieënhalf jaar vijfhonderd gevallen van oogletsel. Dat redden we in Nederland bijna met twee jaarwisselingen.'

Vuurwerkbril op dus, luidt het voornaamste advies van Maatman. 'Zeker bij kinderen, die zijn nieuwsgierig en willen graag tot het laatste moment van dichtbij kijken.' Een andere tip: 'Kijk overdag al even goed waar het lontje zit en maak deze goed vrij. Dan hoef je 's avonds niet te pielen met je aansteeklont.' En als je het dan nog allemaal niet vertrouwt? 'Blijf dan lekker binnen en kijk van achter het glas. Dat is nog altijd het allerveiligst.'

