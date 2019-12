ME trekt Duindorp in na bekogelen van agenten, bewoners spreken van provocatie

De ME bij het Tesselseplein in Duindorp. | Foto: Regio15

De politie is maandagavond met veel mankracht en voertuigen Duindorp ingetrokken, nadat er agenten op de Nieboerweg werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Leden van de ME controleerden daarbij veel mensen die op dat moment op straat waren, en hielden twee personen aan die zich niet konden legitimeren. Bewoners van Duindorp spreken van spierballenvertoon.

De afgelopen dagen was het relatief rustig in de wijk tussen de duinen. Op het Tesselseplein kwamen geregeld mensen samen, maar in een gemoedelijke sfeer onder het genot van een drankje, en zo nu en dan wat vuurwerk. Ook maandagavond leek zo'n avond, tot rond negen uur de politie de toegangswegen tot de wijk afzette, en ME-busjes vanaf de Nieboerweg via de Tesselsestraat de wijk in trokken. Daarna was het gedaan met de festiviteiten.

Volgens een politiewoordvoerder vormde het bekogelen van een agenten met stenen en vuurwerk op de Nieboerweg de aanleiding tot de actie, en was het deze bedoeling om de rust te bewaren.

Provocatie en spierballen

Sommige wijkbewoners hebben dit echter anders ervaren, zo blijkt op het Tesselseplein. Zij spreken van provocatie en het tonen van spierballen. 'Mensen worden zomaar gefouilleerd en gecontroleerd op hun identiteit. Een paar gasten zijn aangehouden alleen omdat ze hun id niet konden laten zien.' De politie bevestigt dat er inderdaad twee personen zijn meegenomen naar het politiebureau omdat zij zich niet konden legitimeren.

Ook erkent de politie dat veel mensen zijn gecontroleerd op hun identiteit: 'Onze agenten zijn bekogeld, dan willen we weten wie er daar in de buurt rondloopt. Ook voor het geval dat er later nog onrust ontstaat. Zo proberen we relschoppers uit de anonimiteit te halen.' Wel ontkent de politie dat het in kaart brengen van eventuele oproerkraaiers de eigenlijke reden was om de wijk te trekken. Zomaar rondrijden om te controleren zou inderdaad provocatief zijn, aldus de woordvoerder.

Blokkade

Buiten de massale identiteitscontrole maken mensen op het Tesselseplein zich ook boos over de 'blokkade' van de wijk. Rond de actie zette de politie de toegangswegen tot Duindorp af, en werd iedereen die de buurt in of uit ging gecontroleerd. Maar, zegt een bewoner, de politie zou zelfs voetgangers toegang tot de wijk hebben geweigerd: 'Ik heb een feestje, maar vrienden van mij mochten de wijk niet in en konden hier dus ook niet komen. '

Hierop zegt de politie dat deze blokkade maar kort heeft geduurd, en dat deze voornamelijk bedoeld was om mensen te controleren, niet om te weigeren. Het zou kunnen dat er mensen zijn teruggestuurd, zegt de woordvoerder, 'maar dat is dan vanwege veiligheidsredenen. We houden mensen dan weg bij een gebied waar de ME aan het ingrijpen is, en waar mogelijk conflict ontstaat.'

Frustratie

Intussen is de frustratie onder de bewoners van Duindorp groot. De dj voor vanavond is afgezegd en hun wijk staat weer negatief in het nieuws na de rellen van enkele weken geleden. 'Iedereen wijst weer naar ons. Wij zijn steuntrekkers en kunnen niets goeds doen', zegt een vrouw die met een groepje op straat naar een kolonne politiebusjes kijkt. 'Maar wij hebben gewoon een baan. Als ze me nu vragen waar ik woon dan zeg ik niet meer 'Duindorp', want dan word je meteen met de nek aangekeken. Ik zeg tegenwoordig: in de buurt van Scheveningen.'

Het hele groepje is het er overigens over eens dat je met je handen van hulpverleners moet afblijven. Maar het machtsvertoon van maandagavond vinden ze puur een provocatie. Een man die zich in het gesprek mengt is echt boos. En nee, hij wil niet op camera of voor de microfoon reageren. 'Dan pakken ze mij straks ook op, want dan zeggen ze 'hij heeft invloed, hij moet van straat.' De Duindorpers zien de oudjaarsnacht wel met zorgen tegemoet. 'Wat denk je? Kan ik mijn auto hier laten staan?' 'Nee joh, absoluut niet. Wegzetten dat ding en snel ook.'