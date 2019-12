Onrustige nacht Den Haag: Autobranden en bekogelde agenten

Aan de Strijplaan in Rijswijk stond een auto in brand | Foto: Regio 15

In Duindorp trok de ME maandagavond de wijk in nadat agenten met stenen en vuurwerk waren bekogeld. In Den Haag en Rijswijk stonden in de nacht van maandag op dinsdag minstens vijf voertuigen in brand.

De brandweer moest onder andere een autobrand blussen op de Strijplaan in Rijswijk. Daar stond de motorkap van een auto in lichterlaaie. Datzelfde was er aan de hand bij een wagen die geparkeerd stond aan de Vier Heemskinderenstraat in de Haagse wijk Moerwijk-Noord.

Een auto in de Haagse wijk Houtwijk heeft 2020 niet gehaald. Het voertuig stond geparkeerd in de Toon Dupuisstraat en is volledig uitgebrand. De auto's die aan beide zijde van de wrak stonden, hebben brandschade.

Twee scooters

Ook in de wijk Bouwlust en Vrederust was er een autobrand te betreuren. De brandweer moest de voorkant van een auto die geparkeerd stond aan Zonneoord blussen. Naast alle autobranden zijn ook twee scooters die geparkeerd stonden aan de Lekstraat in de Haagse Rivierenbuurt in vlammen opgegaan.

In Duindorp is de politie maandagavond met veel mankracht en voertuigen Duindorp ingetrokken. Agenten werden op de Nieboerweg werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Daaropvolgend trokken leden van de ME de wijk en ze controleerden daarbij veel mensen die op dat moment op straat waren. Uiteindelijk werden twee personen aangehouden die zich niet konden legitimeren .Bewoners van Duindorp spreken van provocatie en spierballenvertoon door de politie.

600 kerstbomen

Boven Delft heeft een politiehelikopter maandagavond een enorme verzameling kerstbomen gespot. Aan de Kfar-Savaweg werden uiteindelijk zeshonderd bomen gevonden. Ze zijn afgevoerd om te voorkomen dat de bomen voor vuurstapels gebruikt zouden worden.

Vlak voor Kerstmis zei de brandweer al dat het aantal voertuig- en buitenbranden in de Veiligheidsregio Haaglanden in december was gestegen ten opzichte van diezelfde periode in de voorgaande jaren. Exacte cijfers per gemeente had de brandweer niet, vanwege de drukte en de voorbereidingen op de komende jaarwisseling. Wel zag de brandweer in algemene zin een stijging van het aantal branden.

LEES OOK: Vijf vragen over autobranden: waar kan je veilig parkeren en wat te doen bij brand?