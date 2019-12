In Laak is het dichttimmeren begonnen: rolluiken van Leo's Koffiehuis gaan dicht

In de ochtend van oudjaarsdag is het nog rustig in het koffiehuis van Leo. Een aantal klanten drinkt een kopje koffie. De verwachting is echter dat het vanavond een stuk minder rustig is. 'Ik hoop het niet maar ik vrees met grote vreze', vertelt Leo. 'Ik denk dat het stilte voor de storm is.' Om ervoor te zorgen dat zijn koffiehuis er morgen nog staat, neemt Leo dan ook maatregelen. 'Vanmiddag wordt mijn houten loungebank die buiten staat veiliggesteld. Verder gaan de drie stalen rolluiken dicht.'

Aan de overkant van het koffiehuis, bij de zonnebank, staat het hout al klaar. 'Dat wordt afgetimmerd.' Volgens een medewerker vooral uit voorzorg. 'We zijn niet per se bang, maar gewoon voor de zekerheid.' Ook een scooterwinkel in de Allard Piersonlaan en een woning in de Damasstraat zijn al dichtgetimmerd. 'Die mensen verwachten ook het een en ander, net als ik', aldus Leo.

Vuurtjes en charges

Waar de winkeliers en ondernemers bang voor zijn, is dat het uit de hand gaat lopen. 'Er komen illegale vuurtjes en waarschijnlijk charges van de ME en verder een brok ellende', vertelt Leo. Dat is anders dan in voorgaande jaren, waarin het volgens Leo heel gezellig was in de wijk. 'Lekker oliebolletjes, salade, champagne, vuurwerk.'

De schuld van de problemen ligt volgens Leo bij het niet doorgaan van de vreugdevuren dit jaar. 'Die Remkes had nooit dit besluit mogen nemen. Ik hoop echt dat die man 2 januari opgerot is want dit kan gewoon niet', gaat Leo verder. 'Hij ontneemt je als Hagenees een stukje van je ziel. Vroeger als klein kind werd ik door mijn ouders wakker gemaakt om naar de vuurtjes te kijken. Zo diep zit dat.'

'Het hoort gewoon een feestje te zijn'

Een voorbijganger denkt ook dat het niet doorgaan van het vreugdevuur de oorzaak is van de ellende. Van de politie verwacht hij weinig. 'De politie doet niets. Ik heb ze nog nooit wat zien doen, behalve bekeuringen geven.' Volgens hem lijkt de wijk op een oorlogsgebied. 'Het is jammer dat het zo moet, maar wat doe je eraan.'

Een andere inwoner vindt het jammer dat de wijk wordt dichtgetimmerd. 'Het hoort niet zo. Het hoort gewoon een feestje te zijn.' Dat er dit jaar geen vreugdevuren zijn noemt hij belachelijk. 'De saamhorigheid is weg, ik heb er geen woorden voor.' Hij verwacht een onrustige nacht. 'Dat gaat gewoon gebeuren. En dat is niet eens door de bewoners van Laak. Ik denk dat iedereen uit de wijken eromheen die op onrust uit is naar de wijk toekomt.' Zelf viert hij daarom - voor het eerst - oud en nieuw ergens anders. 'Ik wil met mijn kinderen oud en nieuw vieren, in Nootdorp, ver van de ellende.'

