Honderden kilo's vuurwerk gevonden in woningen Delft en Poeldijk

De politie heeft maandagavond een 20-jarige man uit Delft aangehouden omdat hij 270 kilo vuurwerk in een huis aan de Willem Bilderdijkhof had liggen. Het vuurwerk was legaal, maar wettelijk mag je maximaal 25 kilo knal- en siervuurwerk in huis hebben.

In Delft werd onderzoek gedaan naar het vuurwerk in twee panden. Alleen in de woning aan de Willem Bilderdijkhof trof de politie vuurwerk aan. Meerdere aanhoudingen sluit de politie niet uit.

In een woning in Poeldijk is maandagavond door de politie een grote hoeveelheid vuurwerk in beslag genomen. Het ging in totaal om 221 kilo, meldt mediapartner WOS. Ook hier ging het om legaal vuurwerk. Maar werd het wettelijk maximum met bijna negen keer overschreden.

