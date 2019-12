Twee nieuwsfotografen mishandeld op Scheveningen

Hendriks was zelf niet in de wijk, maar hoorde het verhaal van zijn collega's die in die nacht in Scheveningen waren. 'Er waren drie van onze fotografen in de wijk', vertelt hij. 'Die meneer die is opgepakt was al vervelend tegen ze. Hij zei in subtiel Haags dat ze moesten opkankeren. Maar de politie liep toen in de buurt en daar worden wij door beschermd.'

Het escaleerde toen de drie mannen van Regio15 richting hun auto's gingen. Twee fotografen werden van achteren aangevallen door de verdachte. 'Zij zijn toen geslagen en geschopt', vertelt Hendriks. De verdachte ging er na de mishandeling direct vandoor.

Bodycams en een noodknop

De politie kon de verdachte al snel inrekenen en Hendriks denkt te weten hoe dat komt. 'Wij dragen altijd bodycams en konden de beelden daarvan laten zien aan de politie. De politie herkende de man volgens mij en heeft hem toen meteen opgehaald.' De 51-jarige verdachte zit vast en wordt gehoord

Sowieso zijn de fotografen van Regio15 goed voorbereid op dit soort situaties. 'We communiceren onderling via een portofoon', vertelt Hendriks. 'Daarnaast kunnen we van iedereen zien waar hij is. We hebben een noodknop op de portofoon en als we die indrukken kun je alles horen wat er in de omgeving gebeurt. Dan kunnen we zo snel mogelijk iemand die in nood is hulp bieden. Daarnaast gaan we normaal gesproken alleen op pad, maar met oudjaar vormen we koppeltjes.'

Blauwe plekken

De twee mishandelde medewerkers zijn volgens hun collega vooral geschrokken. 'Ze hebben blauwe plekken, maar ze zijn vannacht na het incident weer op pad geweest en liggen nu te slapen. Het speelt altijd door je hoofd dat zoiets kan gebeuren. Je houdt er rekening mee en kijkt altijd om je heen. Het overkomt ons vaker. Zelf vinden we het niet iets bijzonders. Het hoort er tegenwoordig wel een beetje bij. Ik heb het zelf gehad bij een protest op het Malieveld. Dat een groepje demonstranten plotseling tegen je keert.'

Hendriks zegt dan ook dat Regio15 niet binnen blijft zitten met oud en nieuw. 'Dan hebben zij gewonnen', zegt hij strijdbaar. 'Ze willen natuurlijk dat er geen beeld naar buiten komt, want dan hebben ze hun doel bereikt. Wij zijn er niet op uit om hun wijk een slechte naam te bezorgen. We willen het nieuws verslaan. Er zijn andere methoden om er voor te zorgen dat hun wijk geen slechte naam krijgt.'

