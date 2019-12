Vermiste poes Mila teruggevonden met bijzonder gezelschap

Ruim drie maanden lang was poes Mila uit Alphen aan den Rijn spoorloos, maar deze week werd ze eindelijk teruggevonden. De Alphense poes was in bijzonder gezelschap: ze had namelijk gezinsuitbreiding gehad.

De Dierenambulance Alphen aan den Rijn rukte dinsdag uit voor een mogelijk gewonde kat. 'Ze was echter niet gewond, maar net bevallen van zes prachtige kittens', schrijft de dierenambulance in een bericht op Facebook. Een van de kittens was al overleden.

De moederpoes ging ervandoor toen de ambulancemedewerkers dichterbij kwamen. 'De kittens waren al gewassen door mama en zijn snel in de couveuse bij ons op de opvang gelegd.'

Moederinstinct

Om de poes te vangen, werd een vangkooi geplaatst met daarin de overleden kitten. 'Het moederinstinct was sterk, want al snel zat ze in de kooi!'

Ze was in paniek, maar werd in de opvang gauw herenigd met haar vijf kindjes. Het personeel kwam er daar ook achter dat de poes gechipt was en dat het om de vermiste Mila ging.

Thuis

Mila is inmiddels weer bij haar baasje, waar de kittens ook meer dan welkom zijn. 'Mila is een modelmoedertje en doet het inmiddels erg goed met haar kids. Eind goed, al goed!'