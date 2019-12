Kraaienpoten gestrooid bij brandweerkazerne Den Haag

Bij een brandweerkazerne aan de Waldorpstraat zijn in de nacht van maandag op dinsdag kraaienpoten neergelegd. Volgens een brandweerman, die op Facebook over het incident schreef, leidde dit tot twee lekke banden en een kapotte spuit. 'Voor de mensen die dit hebben gedaan: jullie brandje wordt inderdaad niet geblust want de autospuit kan niet uitrukken.'

Een woordvoerder van de gemeente zegt over het incident in het Laakkwartier: 'Of je nou bij de ambulance, brandweer, politie of de eerste hulp werkt, iedereen geeft zijn vrije tijd op, niemand daar zit vanavond thuis met vrienden en familie oliebollen te eten, ze zijn allemaal aan het helpen. Als je dat gaat dwarsbomen, is dat volstrekt verwerpelijk.'

Het is niet bekend of er mensen zijn opgepakt. Een woordvoerder van de brandweer bevestigt het nieuws, maar wil niet ingaan op verdere vragen.

Veiligheid personeel voorop

In een videoboodschap op Twitter zegt Jan Bron, commandant van dienst bij de jaarwisseling, dat de veiligheid van het eigen personeel voorop staat. 'We verwachten dit jaar een wat ander oud en nieuw dan andere jaren en wat we hebben gezien in de aanloop maakt ons wel wat ongerust.'

