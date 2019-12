Dave werpt inbreker in zijn tuin tegen de grond

De schrik zit er goed in bij Dave van Schie uit Hillegom. Hij betrapte dinsdagochtend een inbreker in zijn tuin. Dave bedacht zich geen moment en wierp de man op de grond. 'Hij wilde wegrennen, maar ik heb hem op de grond gegooid.'

'Ik was met mijn meisje even weggeweest. Toen ik thuis kwam, zag in opeens een man in mijn tuin staan. Hij keek me verdwaasd aan.' Dave roept naar zijn vriendin dat ze de politie moet bellen. 'Ik ben meteen op die man afgelopen. Hij wilde wegrennen, maar ik heb hem met zijn hoofd op de grond gegooid, op de steentjes.'

De inbreker had ook nog iets in zijn hand. 'Hij had een voorwerp bij zich, ik dacht dat hij me wilde steken. Maar het bleek een voorwerp om de deur mee open te breken. Het was wel schrikken, ik had mijn hart in mijn keel.'

'Lekker begin van oud en nieuw'

Dave houdt de inbreker tien minuten vast totdat de politie er is. Hij is ervan overtuigd dat het een inbreker was. 'Wat doet zo iemand in een tuin die afgesloten is? En hij had ook handschoenen, een muts en een voorwerp mee om de deur open te breken'.

De politie heeft de man meegenomen naar het bureau. Dave heeft aangifte gedaan. 'Een lekker begin van oud en nieuw. Ik hoop dat hij een paar dagen vastblijft zitten.' Inmiddels is Dave bijgekomen van de schrik. 'Ik ga zo lekker een biertje nemen.'

