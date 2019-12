Remkes: 'Contact met defensie over jaarwisseling'

Om de rust op Scheveningen zoveel mogelijk te bewaren, zijn er gebiedsverboden uitgedeeld en een aantal mensen zit in de cel. Burgemeester Remkes weet niet of daarmee de ergste relschoppers weggehouden worden. 'De mensen die wel in beeld gekomen zijn, tot dusver, die heb je daarmee wel wat scherper in het vizier. Die weten ook wat ze wel en niet kunnen doen.'

De aanloop naar de jaarwisseling was onrustig. In de nacht van maandag op dinsdag werden er kraaienpoten bij de brandweerkazerne aan de Waldorpstraat gestrooid. 'Die kraaienpoten...', verzucht de burgemeester. 'Mensen die dat hebben, neergelegd realiseren zich niet dat de brandweer ook uit moet rukken voor levensbedreigende situaties en dit veel extra tijd kost. Dat kan gaan om mensenlevens.'

Geen spijt van beslissing

Waarnemend burgemeester Remkes heeft geen spijt van de beslissing om de vreugdevuren te verbieden. Hij geeft aan dat er goed over nagedacht is en zegt dat zij die zich afvragen of hij spijt heeft wel de beelden van de vonkenregen op Scheveningen hebben gezien. 'En het is die mensen schijnbaar ook ontgaan dat er een paar maanden geleden een vlijmscherp rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid lag', voegt de burgemeester toe.

De kritiek van sommige Scheveningers op de burgemeester is dat hij 'als Groninger' de vreugdevuren niet begrijpt. Remkes ziet dat anders. Hij is opgegroeid met 'paasvuren en carbidschieten'. Dat laatste zou volgens hem misschien wel iets voor Den Haag zijn: 'Dat is nog helemaal niet zo'n gek alternatief, carbidschieten op het strand.'

Wildwestfeest

Ook minister van Justitie en Veiligheid Ferdinand Grapperhaus bezocht vandaag een aantal brandweerposten, waaronder in Den Haag. Hij zei te vrezen dat de jaarwisseling uitdraait op een 'wildwestfeest' met veel incidenten en roept mensen op om zich te gedragen. 'Ook alcohol en drugs leiden tot wangedrag. Hou daar mee op: beheers je.'

De minister wenste de hulpverleners veel succes. 'Ze gaan een heftige nacht tegemoet met veel incidenten en met veel mensen die zich misdragen, helaas', aldus Grapperhaus. Burgemeester Remkes verwacht niet meteen wildwesttaferelen. Hij wenst een 'veilig en mooi uiteinde voor Hagenaars en Hagenezen.'

