Al tientallen auto’s in en rond Den Haag in vlammen op

Een autobrand op de Melis Stokelaan in Den Haag. | Foto: Regio 15

In en rond Den Haag zijn deze oudejaarsdag tientallen auto’s geheel of deels in vlammen opgegaan. Tussen 18 en 23 uur moest de brandweer bij dertig auto’s in actie komen. Dat is opvallend veel: tijdens de gehele vorige jaarwisseling werden achteraf in totaal 28 autobranden gemeld.

De brandweer in de regio van Den Haag heeft alles bij elkaar meer dan de handen vol aan deze jaarwisseling. In de regio Haaglanden werden sinds de vroege avond tot 23.00 uur al veertig kleinere en grote branden geteld waarvoor de brandweer in actie kwam.

De telling is gebaseerd op het aantal autobranden en branden in en rondom woningen. Het vlamvatten van containers wordt in deze cijfers niet meegerekend.

Vorig jaar

Tijdens de afgelopen jaarwisseling 2018-2019 werden alleen al in Den Haag 21 gevallen van geweld tegen hulpverleners geregistreerd, tegen 14 het jaar daarvoor. De brandweer moest toen ruim 450 keer in actie komen, ruim 30% vaker dan tijdens de jaarwisseling van 2017 op 2018.

Meer cijfers over de vorige jaarwisseling in Den Haag: 28 autobranden, tien meer dan in 2017-2018. De politie werd tijdens de afgelopen jaarwisseling 277 keer ingezet. Uit cijfers van het jaar daarvoor blijkt dat de dienders toen 'slechts' 97 keer moesten ingrijpen.

Alphen, Leiden en Gouda

In de regio Hollands-Midden (Leiden, Alphen aan den Rijn, Gouda) komen beduidend minder autobranden voor, tot dusver tussen 18.00 en 23.00 uur slechts enkele. Wel zijn er in dit gebied veel buitenbrandjes gemeld waarvoor de brandweer in actie moest komen.

