Brand Zoetermeer onder controle, panden en inboedel niet meer te redden

De brand ontstond op nieuwjaarsdag rond 2.30 uur in een oud ijzerhandel aan de Industrieweg in Zoetermeer. Al snel sloeg het vuur over naar de naastgelegen Shurgard, een bedrijf waar mensen opslagruimte kunnen huren. De brandweer vreest dat beide bedrijven niet meer te redden zijn. 'Van buiten is het moeilijk om alles te bekijken, maar we gaan er vanuit dat de panden als verloren moeten worden beschouwd.'

De brandweer had moeite om de brand onder controle te krijgen. 'We konden heel moeilijk bij de brand', legt de woordvoerder uit. 'Achter het pand loopt een sloot en daar staat de gevangenis. Daardoor hadden we moeite om het vuur onder controle te krijgen. Er zijn nog enkele brandhaarden, die we van de buitenkant moeten blussen, omdat het binnen te gevaarlijk is.'

Niet meer uitbreiden

Uiteindelijk is het wel gelukt. 'We zijn op ongeveer 150 meter van de brand begonnen met blussen. Met behulp van een sloopkraan en een bluskraan lijkt het er nu op dat het vuur zich niet meer verder uit kan breiden en dat alles onder controle is. Maar we zijn zeker nog wel de hele dag bezig met blussen.'

Op dit moment kan de brandweer nog niet inschatten hoe groot de schade is. 'Vooral de Shurgard is zwaar getroffen. Van de papierhandel is ook een pand volledig uitgebrand, maar het tweede pand ziet er nog redelijk goed uit. Maar het is van buiten lastig in te schatten hoe groot de schade precies is.'

Gigantische explosie

Jacques van Doezum is ooggetuige van de brand en spreekt van een geluk bij een ongeluk: 'Ik had mijn spullen een paar maanden geleden juist weggehaald.' Van Doezum kent de opslag goed: 'Het zijn 300 containers waar mensen spullen bewaren. Er staan motoren en persoonlijke spullen. Het is een groot drama voor mensen die daar een box huren.'

De ooggetuige zag het vuur snel om zich heen grijpen: 'Je zag het redelijk klein beginnen en in één klap sloeg het door het dak heen en kwam er een gigantische explosie.'

Gedupeerden

Bij het pand van Shurgard verzamelen zich mensen die hier opslagruimte hadden gehuurd. De brandweer gaat er vanuit dat er ook de inboedel als verloren moet worden beschouwd.

De gemeente Zoetermeer heeft speciaal voor deze gedupeerden een telefoonnummer geopend. Mensen die vragen hebben over de brand kunnen contact opnemen met de gemeente Zoetermeer op nummer 14079. Voor vragen over de verzekering van de opgeslagen spullen moeten de gedeputeerden bellen met Shurgard. Ook de stichting Slachtofferhulp is bereikbaar voor mensen met emotionele schade. Hun telefoonnummer is 0900-0101.

Twee gewonden

Op het moment dat de brand uitbrak waren er volgens de brandweer twee personen in de papierwinkel aanwezig. 'Een van hen is de eigenaar van de papierwinkel. Beide aanwezigen hebben rook ingeademd, waarvoor een van de twee naar het ziekenhuis is gebracht.' Burgemeester Charlie Aptroot heeft ook een bezoek aan de Industrieweg in Zoetermeer gebracht. 'Dit is een heel erg grote brand, dit is echt heel erg heftig', zegt hij.

De eigenaar van de papierwinkel had ook diverse huisdieren, waaronder twee honden. Een van de honden is teruggevonden, maar het is nog niet bekend hoe het met de andere hond is. Volgens de brandweer is het goed mogelijk dat deze hond is weggelopen. Daarnaast heeft de man een volière met exotische vogels. Deze stonden buiten en niet in de rook, waardoor ook zij de brand hebben overleefd.

Kijk hieronder naar beelden van de brand die Omroep West via een livestream heeft uitgezonden: