Zeer grote brand in bedrijf Zoetermeer, één man naar ziekenhuis

De brandweer is met groot materieel uitgerukt. 'En het gaat hier voorlopig nog wel uren duren', zegt de woordvoerder. Volgens de brandweer waren er twee mensen in het pand aanwezig. 'Een van hen had rook ingeademd en hij is naar het ziekenhuis gebracht.'

Burgemeester Charlie Aptroot is ook naar de Industrieweg in Zoetermeer gekomen. 'Dit is een heel erg grote brand, dit is echt heel erg heftig', zegt hij.

