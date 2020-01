Gemoedelijke nieuwjaarsnacht Duindorp: 'Er is saamhorigheid in plaats van ellende'

Het afgelasten van de vreugdevuren zorgden voor een roerige decembermaand. De angst leefde dat de onrust tijdens de nieuwjaarsnacht zijn hoogtepunt zou bereiken. Maar de nacht verliep vooralsnog gemoedelijk en zonder noemenswaardige incidenten.

Duindorper Wesley de Bruin staat midden op straat te genieten van de kleine vuren en harde knallen om hem heen. Hij spreekt van een superavond met alleen maar gezelligheid. Maar het vreugdevuur op het strand van Duindorp wordt volgens hem wel gemist. 'We staan nu op straat, normaal op het strand, dat is veel beter.'

Remkes gebruik je hersens

Verderop in de wijk bewondert een Duindorpse het vuurwerk in haar straat. 'Ik vind het super, er is saamhorigheid in plaats van ellende.' Of ze de vreugdevuren mist? 'Eerlijk? Echt wel, ik ben 41 en het is de eerste keer dat ik het niet meemaak.' Over het besluit van burgemeester Remkes om de vreugdevuren te verbieden is ze kritisch: 'Al die ellende die het niet doorgaan heeft veroorzaakt, dan denk ik, Remkes gebruik je hersens'.

De Duindorpse gaat er niet vanuit dat ze volgend jaar weer op het strand staat bij een groot vreugdevuur. 'Ik heb daar mijn twijfels over. Ik hoop het echt voor de jongens, daar zit geen kwade wil bij.' Wesley de Bruin twijfelt niet: '2020 wordt gewoon weer een vreugdevuur, daar sta ik 1000 procent achter.'

