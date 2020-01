'Relatief ontspannen' jaarwisseling voor hulpdiensten in regio

De brandweer in actie bij een autobrand in Leiden | Foto: Mediatv

De jaarwisseling in de regio Hollands Midden was druk, maar is 'relatief ontspannen verlopen'. Dat meldt de Veiligheidsregio op nieuwjaarsochtend. Ondanks de drukte hebben de verschillende hulpdiensten veilig hun werk kunnen doen en waren er geen grote of bijzondere incidenten. 'Het was een tandje rustiger dan vorig jaar, maar we zijn er nog niet', liet burgemeester Henri Lenferink van Leiden weten op nieuwjaarsdag.

De brandweer had het vooral druk met containerbranden en vreugdevuren. Er waren ook enkele gebouw- en voertuigbranden, maar in alle gevallen was de situatie snel onder controle, aldus de Veiligheidsregio. Het totaal aantal meldingen lag lager dan bij de vorige jaarwisseling: 134 ten opzichte van 142 een jaar eerder. 'Er is geen sprake geweest van extreem geweld of agressie tegen hulpverleners in deze regio. De jaarwisseling is dan ook relatief ontspannen verlopen', laat de Veiligheidsregio weten.

De politie in de regio Holland Midden heeft diverse mensen opgepakt voor het afsteken van illegaal vuurwerk, vernielingen, mishandeling en bedreiging. In Waddinxveen raakte een agent lichtgewond na een val toen hij een groep jongeren wilde achtervolgen die op vlucht sloeg. De agent kreeg een duw waardoor hij ten val kwam. Hij moest aan zijn verwondingen worden behandeld, maar een ziekenhuisbezoek was niet nodig.

Burgemeesters

In Delft is de jaarwisseling goed verlopen, zegt burgemeester Marja van Bijsterveldt. 'De hulpdiensten hadden het druk, zoals gebruikelijk. Ze moesten bij een aantal incidenten in actie komen. Overal konden zij op tijd de juiste hulp bieden. Uit rapportages tot nu toe concludeer ik dat de jaarwisseling in Delft goed is verlopen. De Delftenaren hebben wederom laten zien met elkaar zo'n groot feest op een gezellige manier te kunnen vieren.'

Ook burgemeester Michel Bezuijen van Rijswijk is tevreden. 'Er was een gemoedelijke sfeer op straat', laat hij weten. 'Wel hebben de hulpdiensten het weer druk gehad met brandjes en kleine incidenten.'

Drukker, maar geen grote incidenten

De politie heeft dit jaar vaker ingegrepen om de openbare orde te handhaven dan een jaar eerder, maar er was geen enkele keer sprake van 'grootschalige ordeverstoring of bijzondere incidenten'. Ook voor de ambulancedienst was het een relatief rustige nacht. De medische hulpverleners hadden het vooral druk met de gevolgen van drank- en drugsgebruik. Er hoefde niet te worden uitgerukt voor vuurwerkletsel.

Burgemeester Lenferink bevestigde woensdagochtend bij Radio1 dat oud en nieuw in Leiden rustig verlopen is. 'Er zijn hier geen grote incidenten geweest. Het was weer een tandje rustiger dan vorig jaar. Maar we zijn er nog niet. Wat mij betreft komt er een totaal vuurwerkverbod in de stad om de orde verder te kunnen handhaven.'

Spoedeisende hulp

Dat betekent niet dat er helemaal geen vuurwerkslachtoffers te betreuren waren in Hollands-Midden. Op de spoedeisende hulpen van het Alrijne ziekenhuis (Leiderdorp), het LUMC (Leiden) en het Groene Hart Ziekenhuis (Gouda) werden in totaal achttien vuurwerkslachtoffers behandeld, vijf mensen moesten worden geholpen na een vechtpartij. Het aantal slachtoffers van dronkenschap was vijftien.

Op de doktersposten in deze regio werden in totaal 39 mensen behandeld voor letsel dat in verband kan worden gebracht met de jaarwisseling. Ook hier ging het weer om vuurwerkslachtoffers en mensen die te diep in het glaasje hadden gekeken.

