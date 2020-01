Wrightlaan in Ypenburg snel schoon na oud en nieuw: 'Vuurwerk opruimen is voor ons een traditie'

In de Wrightlaan in de Haagse wijk Ypenburg is niets meer van oud en nieuw te zien. Niet omdat de bewoners de jaarwisseling niet gevierd hebben, maar omdat de straat alweer helemaal schoon is. De straat is kanshebber om de schoonste straat van Den Haag te worden en door al vroeg op nieuwjaarsdag de straat schoon te maken, willen de bewoners het goede voorbeeld geven. 'Iedereen ziet elkaar bezig en met elkaar komen we dan gelijk in actie', zegt initiatiefnemer Jan-Willem Ludolph.

Ludolph wordt ook wel de burgemeester van de straat genoemd. Met zijn buurtgenoten heeft hij de Wrightlaan zo snel mogelijk schoongemaakt. 'Vannacht is er ook al opgeruimd. Overal staan volle vuilniszakken te wachten tot de vuilcontainers opengaan zodat we alles op kunnen ruimen.'

De bewoners kwamen al vroeg in actie. 'Iedereen doet na 12 uur 's nachts zijn ding, maar 's ochtends vroeg komt iedereen vroeg in actie en beginnen ze gelijk te vegen', vertelt Ludolph. Dit gebeurt zonder dat er onderling afspraken over gemaakt zijn. 'Iedereen ziet elkaar met bezems voorbij komen en denkt: 'O, het is tijd.'

Straatoudste

'Ik ben de straatoudste, want ik woon er al 22 jaar', vervolgt de inwoner van de Wrightlaan. 'Maar het is altijd heel gezellig en met elkaar pakken we de straat zo snel mogelijk aan. We willen de schoonste straat worden, dus we zorgen ervoor dat we op tijd alles opgeruimd hebben.' Inmiddels is dit voor de inwoners van de Wrightlaan een vaste prik geworden op nieuwjaarsdag. 'Vuurwerk opruimen na oud en nieuw is voor ons ook traditie', vertelt Ludolph.

Een bewoonster die haar oprit aan het schoonvegen is, geeft toe dat met elkaar de straat schoonmaken motiverend werkt. 'Als ik niemand in de straat zou zien, was ik misschien wel langer blijven liggen', lacht ze. Even verderop is zelfs iemand bezig met een bladblazer om alles van straat af te halen. 'Dit doe ik ieder jaar. We kunnen het zo makkelijk bij elkaar verzamelen, zodat we alle rommel op kunnen vegen', vertelt hij.

Schoonste straat

Na het opruimen komt er iemand van de gemeente langs om de straat te controleren en te fotograferen. Van 2 januari tot en met 7 januari kan er gestemd worden op de schoonste straat van Den Haag. De winnaar krijgt een straatfeest ter waarde van 2500 euro. Ludolph heeft er vertrouwen in: 'Wij maken al ieder jaar de straat schoon na oud en nieuw. Naar mijn inziens hebben we deze prijs al verdiend'.