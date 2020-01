Haagse brandweer tijdens jaarwisseling meer dan zeshonderd keer in actie

De brandweer in Den Haag moest tijdens de jaarwisseling meer dan zeshonderd keer in actie komen. Dat heeft de gemeente Den Haag bekendgemaakt. Het ging hierbij onder meer om 33 autobranden, vijf meer dan vorig jaar. De politie hield in Den Haag met oud en nieuw 44 mensen aan.

De gemeente spreekt over een drukke jaarwisseling zonder grote incidenten. 'Ik ben trots op de inwoners van Den Haag, maar zeker ook op alle professionals en vrijwilligers die de afgelopen weken zo hard hebben gewerkt', zegt waarnemend burgemeester Remkes in een verklaring. 'Door goede samenwerking is meer mogelijk dan je vooraf denkt.'

Voor de hulpdiensten was het een zeer drukke nacht. In totaal kreeg de politie 178 meldingen. Het ging hierbij vooral om maken of bij zich hebben van vuurwerk, mishandeling, vernieling en/of vandalisme. Hiervoor werden 44 mensen aangehouden. De brandweer in Den Haag moest 608 keer uitrukken. Dit blijkt volgens de gemeente uit de cijfers die op dit moment bekend zijn. Bij de vorige jaarwisseling moest de brandweer in de hele regio Haaglanden (inclusief alle randgemeenten, Delft en Zoetermeer) 728 keer in actie komen. In de jaarwisseling van 2017 op 2018 moest de brandweer in de regio Haaglanden 544 keer uitrukken. De Mobiele Eenheid heeft verschillende keren kort op moeten treden, vooral in het Laakkwartier, nadat jongeren de openbare orde verstoorden.

Onacceptabel

Remkes betreurt de forse inzet van de hulpdiensten. 'We kunnen de ogen niet sluiten voor het feit dat er ook dit jaar weer een ongekend beslag gelegd is op de totale capaciteit van zowel de politie en brandweer als ook schoonmaakdiensten in onze regio om wat toch een feestje is in goede banen te leiden. Dat daarbij in een aantal gevallen ook nog sprake is geweest van geweld en bedreiging richting hulpverleners en vertegenwoordigers van de media, is onacceptabel.' Zo werden op de Schoutendreef agenten en brandweermensen bekogeld met zwaar vuurwerk nadat ze af gingen op een melding van brandje.

De jaarwisseling volgt op een onrustige periode met veel incidenten in de stad. 'Brandweer, politie en ambulances moesten in december meer optreden dan in eerdere jaren', zo verklaart de gemeente. Deze onrust kwam vooral door het afgelasten van de vreugdevuren. Met de jaarwisseling was het ook in deze wijken rustig, constateert de gemeente. 'Ook in de wijken die hun vreugdevuur dit jaar moesten missen is de jaarwisseling hoofdzakelijk feestelijk verlopen.'

Vreugdevuur

Bewoners in Laak kijken zelf ook terug op een rustige jaarwisseling. Er werden pallets en autobranden in de fik gestoken, maar volgens de bewoners konden deze het vreugdevuur niet vervangen. Burgemeester Remkes heeft beloofd in januari direct een begin te maken met de vergunningen voor de vreugdevuren voor volgend jaar, zodat de bewoners volgend jaar weer hun vreugdevuur terugkrijgen.

Niet alleen in Den Haag bleven grote incidenten met de jaarwisseling uit. Voor veel hulpdiensten in de regio was de afgelopen jaarwisseling 'relatief ontspannen'. Hulpdiensten moesten veel in actie komen, zonder dat er grote problemen waren. Alleen in Zoetermeer woedde een grote brand in een bedrijfsgebouw.