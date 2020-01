Huisartsenpraktijk vernield: 'Ruiten met opzet ingegooid'

Eén van de huisartsen is Hedwig Vos, zij vertelt op nieuwjaarsdag met stofzuiger in de hand wat er een avond eerder is gebeurd: 'Onze praktijk is gisteravond door een aantal mensen bekogeld met stenen, zo staan we op nieuwjaarsdag onze praktijk netjes te maken, want morgen zijn we er weer.'

Dokter Vos had van buurtbewoners gehoord dat het pand vaker op de korrel was genomen met Oud en Nieuw, maar had de hoop dat vandalen een dokterspost zouden sparen. De huisartsen zitten pas sinds een jaar in het pand aan de Nunspeetlaan, maar zijn al langer bekend in de wijk, want hun vorige praktijk zat om de hoek bij de huidige locatie. 'Daar ging het eigenlijk altijd goed, maar nu niet helaas. We zijn erg verdrietig'.

Tijd liever besteed aan patiënten

De vandalen zijn opgenomen op camerabeelden en de beelden spreken voor zich: 'Het was geen ongelukje, met opzet zijn onze ruiten ingegooid.' De artsen gaan nog aangifte doen, maar de politie is volgens de huisarts wel al langsgeweest. 'Er is goed contact met de wijkagent.'

Wat de totale schade is kan Vos nog niet zeggen: 'We hebben wel een verzekering, maar of alles gedekt is weet ik niet. Het betekent wel dat we hier nu veel tijd aan moeten besteden, tijd die we liever aan patiënten hadden besteed. Dat is jammer.'

Geen tijd met familie

Ook de jaarwisseling van de huisartsen is goed verpest: 'Vannacht om twaalf uur was ik liever bij mijn man en kinderen thuis geweest, en dat geldt voor mijn collega's ook. En 1 januari was een van de eerste dagen dat ik vrij was sinds lange tijd en nu ben ik hier.'