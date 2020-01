Inboedel kwijt door brand in opslagboxen: 'Mijn trouwjurk ligt er ook in'

De brand legde meerdere bedrijven in de as | Foto: Omroep West

Het nieuwe jaar is niet voor iedereen goed begonnen. Een grote brand legde meerdere bedrijfspanden in Zoetermeer in de as, waaronder opslagbedrijf Shurgard. Tot groot verdriet van de gedupeerden: 'Mijn trouwjurk ligt er ook in... dat is sentimentele waarde.'

Het blussen van de brand gaat nog de hele dag duren, maar de brandweer gaat er vanuit dat de panden als verloren kunnen worden beschouwd. Meerdere mensen met opgeslagen spullen bij Shurgard nemen er vandaag een kijkje. De verslagenheid is groot. Veel mensen zijn bang dat ze alles kwijt zijn.

'We wonen tijdelijk bij onze ouders. Alle spullen staan hier opgeslagen. We zijn benieuwd of er überhaupt wat te redden valt', vertelt een man. De hele inboedel van het stel staat in een opslagbox. 'De wasmachine, de droger, de bank.' Zijn vrouw vult emotioneel aan: 'Mijn trouwjurk... mijn trouwjurk ligt er ook in. Dat is sentimentele waarde.'

'Je bent alles kwijt'

'Het is helaas geen goed begin van het nieuwe jaar', verzucht de man. 'We hadden beter gehoopt. Je bent gewoon alles kwijt, denk ik.'

Het stel is niet als enige gedupeerd. Zo schrijft ADO-supporter Glenn Duijzer op Twitter dat ook voor hem het jaar niet is begonnen zoals hij had gehoopt. 'Ik ben een groot deel van mijn verzameling programmaboekjes kwijtgeraakt in deze brand', schrijft hij. 'Ik kan nu nog geen inschatting maken van wat ik precies kwijt ben, maar ik heb er wel de .... in.'

Afwachten

De brandweer beschouwt het pand als verloren. Het is volgens Shurgard zelf nog niet duidelijk hoe groot de schade is. 'We weten nog niks. We zullen er meer duidelijkheid over krijgen in de loop van de dag', vertelt een woordvoerder. 'We mogen nog niks daar.'

Mensen die opslagruimte huren in het pand, zullen morgen door het bedrijf gebeld worden. 'Ze kunnen nu alleen maar afwachten. Wij zijn ook nog in afwachting. Vanaf morgen gaan we iedereen contacteren.'